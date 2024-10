Materna als führender Mittelständler und KI-Anbieter in Europa ausgezeichnet / Die IT-Unternehmensgruppe etabliert sich als Schlüsselakteur in der digitalen Transformation (FOTO)

Dortmund (ots) - Die Materna-Gruppe erzielt gleich zwei bedeutende Erfolge: Im

PAC: Wichtiger Akteur im Bereich der KI-DienstleistungenIm PAC INNOVATION RADAR, durchgeführt vom IT-Analystenhaus Pierre AudoinConsultants (PAC), wurden 28 führende Unternehmen bewertet. Besonders MaternasExpertise in AI-bezogenen Dienstleistungen für den deutschen Mittelstandüberzeugte die Analysten. Dabei spielten folgende Kriterien eine besondereRolle: die Relevanz der digitalen Kundenbindung, der Fokus auf mittelständischeund kleinere Unternehmen, der deutsche Markt, Unternehmens-Transparenz und derFokus auf den öffentlichen Sektor.Joachim Hackmann, Principal Analyst und Head of BAS Cluster bei PAC, sagt dazu:"Materna hat sich als ein wichtiger Akteur im Bereich KI-Dienstleistungenetabliert. Besonders die Fokussierung auf mittelständische Unternehmen und derEinsatz von souveränen KI-Ansätzen machen Materna zu einem zuverlässigen Partnerin der deutschen und europäischen Wirtschaft."Erfolgreicher Mittelständler im Handelsblatt TOP 100 RankingMaterna stärkt auch seine Position als eines der dynamischsten undwirtschaftlich erfolgreichsten Unternehmen im deutschen Mittelstand. Imaktuellen Handelsblatt "TOP 100 Ranking" verbesserte sich Materna im Vergleichzum Vorjahr auf Rang 46. Das Ranking untersucht mehr als 8.000 mittelständischeUnternehmen und bewertet das durchschnittliche Umsatzwachstum und dieErtragskraft seit 2019. Maternas kontinuierliches Wachstum und hoheProfitabilität unterstreichen die erfolgreiche Unternehmensstrategie.Michael Hagedorn, CEO der Materna Gruppe, erklärt: "Die Auszeichnungen sowohl imHandelsblatt TOP 100 Ranking als auch im PAC INOVATION RADAR bestätigen unsereführende Rolle im Bereich der digitalen Transformation und KünstlichenIntelligenz. Diese Erfolge verdeutlichen unser Engagement, mittelständischenUnternehmen in Deutschland innovative, vertrauenswürdige und wirtschaftlichnachhaltige Lösungen anzubieten."Die Erfolgsstrategie von Materna im Bereich KIIm Bereich Künstliche Intelligenz verfolgt Materna einen klar strukturiertenAnsatz, der Unternehmen bei der erfolgreichen Implementierung von KIunterstützt. Michael Hagedorn erläutert, dass der KI-Change-Management-Ansatzvon Materna auf drei Säulen basiert: Sensibilisierung für die Besonderheiten vonKI, die aktive Einbeziehung der Mitarbeitenden in den Prozess sowieKommunikation und Transparenz. "KI sollte zum zentralen Bestandteil derUnternehmensstrategie werden. Entscheidend sind das Mindset und die Kompetenzfür KI-Projekte", betont Hagedorn. Nur wenn Unternehmen eine durchgängigeKI-Kultur etablieren, die von allen Beteiligten getragen wird, kann KI ihrvolles Potenzial entfalten und langfristig zum Erfolg führen. Berater wieMaterna unterstützen dabei, diese Kultur aufzubauen und die notwendigenStrukturen zu schaffen, um KI-Projekte nachhaltig und erfolgreich umzusetzen.Über MaternaDie Materna-Gruppe realisiert nachhaltige IT- und Digitalisierungsprojekte fürKunden aus Konzernen, Mittelstand und Behörden. Materna erwirtschaftete im Jahr2023 mit aktuell weltweit mehr als 4.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 673Millionen Euro. Know-how und Kompetenzen sind entlang von neun Fokusfelderngebündelt. In den Fokusfeldern Verwaltung Digital, Enterprise Service Managementund Data & AI besitzt Materna bereits seit vielen Jahren eine marktführendePosition. Mit den Fokusfeldern SAP-Transformation, Cloud Transformation undCyber Security bietet Materna Lösungen für die aktuell drängendstenHerausforderungen in nahezu allen Branchen. In den Fokusfeldern DigitalExperience, Sustainability sowie Resilienz bietet Materna Lösungen, mit denensich Kunden langfristig nachhaltig und mehrwertgenerierend aufstellen können.