SIGEP WORLD 2025 AUSVERKAUFT

Rimini, Italien (ots/PRNewswire) - Die 46. Ausgabe der SIGEP wird zur Sigep

World - The World Expo for Foodservice Excellence und eröffnet zwei neue Hallen

mit insgesamt 138.000 Quadratmetern. Die Stände sind ausverkauft und die

Internationalisierungsstrategie wurde verstärkt: 3.000 Käufer aus über 90

Ländern werden erwartet.



" SIGEP WORLD, die Veranstaltung der IEG - Italian Exhibition Group (Rimini Expo

Centre, 18. - 22. Januar 2025), die sich der Spitzenleistung der

Foodservice-Branche widmet, stärkt ihre Internationalisierungsstrategie durch

den Ausbau der Top Buyer- und Premium-Programme und verzeichnet mit der

Erweiterung um zwei neue Hallen auf insgesamt 30 ausverkaufte Stände", kündigt

Corrado Peraboni CEO der IEG an.





" Mit mehr als 520 Top-Einkäufern aus 91 Ländern (z. B. aus den VereinigtenStaaten, Südamerika, Südostasien und den Golfstaaten) und rund 3.000 Einkäufernaus der ganzen Welt (z. B. aus Deutschland, Spanien, Rumänien, Frankreich,Großbritannien, Kroatien, Griechenland, Polen, Slowenien und Serbien) deckt dieMesse alle wichtigen Branchen ab: Gelato, Gebäck, Bäckerei, Kaffee und erweitertdas Angebot auf Pizza", erklärt IEG CBO Marco Carniello .Laut Flavia Morelli , Leiterin der Abteilung Food & Beverage der IEG, "wird aufder SIGEP WORLD dank des hohen Niveaus der Veranstaltungen, beginnend mit demEröffnungsvortrag - Globale Trends und Zukunftsszenarien der Gelatine- undFoodservice-Industrie - in Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Expertender Foodservice-Industrie, Verbänden, Institutionen und Partnern aus derakademischen Welt die Zukunft der globalen Foodservice-Industrie skizziert.Diegroßen Herausforderungen von Nachhaltigkeit und Innovation werden die heißenThemen einer fünftägigen Diskussion mit Branchenexperten auf allen Ebenen sein."Die SIGEP WORLD 2025 ist auch ein Trendsetter für die Foodservice-Branche: einwahrer Inkubator, in dem die neuesten Innovationen entschlüsselt undVerbrauchertrends abgefangen werden können.In Europa stiegen die Ausgaben für den Außer-Haus-Markt bis 2023 um 6,4 %. DieGesamtausgaben in Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Italien und Spanienbeliefen sich auf mehr als 330 Millionen Euro, was einem Wachstum von 6,4 % imVergleich zu 2023 entspricht. Was die Besuche in Bars und Restaurants betrifft,so verzeichneten dieselben Länder einen leichten Anstieg von 0,6 % im Vergleichzu 2023. In den USA hingegen stiegen die Ausgaben der Verbraucher für denAußer-Haus-Konsum im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 % auf über 612 Mio. EUR(Quelle: Circana).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ieg-sigep-world-2025-ausverkauft-302284179.htmlPressekontakt:ITALIAN EXHIBITION GROUP; Leiterin der Abteilung Media Relation & CorporateCommunication: Elisabetta Vitali; Leiterin der Pressestelle: Marco Forcellini,Pier Francesco Bellini; Koordinator des internationalen Pressebüros: SilviaGiorgi; media@iegexpo.it,+390541744814Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129776/5893086OTS: Italian Exhibition Group