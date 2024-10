Pudu Robotics stellt die neueste Version von FlashBot vor, die die Lieferung in intelligenten Gebäuden auf ein neues Niveau hebt

SHENZHEN, China, 23. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Servicerobotik, verkündet heute stolz die Einführung seines verbesserten Gebäudelieferroboters FlashBot. Die neueste Version von FlashBot wird die intelligente Zustellung in verschiedenen Einrichtungen wie Hotels, Bürogebäuden, Wohnungen, Gesundheitszentren und Krankenhäusern revolutionieren und die digitale Verwaltung und Dienstleistungen weiter verbessern.

Aufgrund technologischer Beschränkungen sind herkömmliche Gebäudelieferroboter vorwiegend auf Innenräume beschränkt, sodass viele Lieferszenarien, die zum Teil im Freien stattfinden, nicht erfüllt werden. In Bereichen wie den Gärten von Ferienhotels, Schwimmbadbereichen, offenen Terrassen von Bürogebäuden und den Außenanlagen von Krankenhäusern besteht ein erheblicher Lieferbedarf, der jedoch häufig nicht gedeckt ist. Um diese Service-Lücken zu schließen, hat Pudu Robotics den neuen FlashBot eingeführt, der speziell für den Einsatz in zum Teil im Freien befindlichen Umgebungen entwickelt wurde. Diese Innovation vergrößert nicht nur die Reichweite der Lieferdienste, sondern verbessert auch deren Qualität, da die Roboter nicht mehr nur in Innenräumen, sondern auch in halboffenen Bereichen eingesetzt werden können.