L'Oreal bleibt hinter Erwartungen zurück - China enttäuscht

PARIS (dpa-AFX) - Der Kosmetikkonzern L'Oreal gerät wegen der Schwäche auf dem asiatischen Markt zusehends unter Druck. Im dritten Quartal legte der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 3,4 Prozent zu, wie das Unternehmen am Dienstag nach dem europäischen Börsenschluss in Paris mitteilte. Analysten hatten aber im Schnitt mit fast 6 Prozent Plus gerechnet.

Vor allem in Nordasien enttäuschten die Franzosen, wo es wegen der Probleme auf dem chinesischen Markt sogar zu einem Umsatzschwund kam. Hier hatten Branchenexperten mit einem Plus gerechnet. Es war der fünfte Rückgang in der Region infolge. Die Aktien von L'Oreal fielen am Mittwochmittag um vier Prozent. Seit dem Jahresbeginn büßten die Papiere gut ein Fünftel ein.