flexibles Wohnen als Schlüssel für Neustart von Fachkräften (FOTO)

Berlin (ots) -- Flexibler Wohnraum auf Zeit: ein Schlüssel zur Bekämpfung desFachkräftemangels in Deutschland, da er Fachkräften einen schnellen undeinfachen Zugang zu möblierten Wohnungen bietet.- Wunderflats unterstützt die Demokratisierung des Wohnungsmarktes: FlexiblesWohnen soll Talente in wichtigen Metropolregionen wie Berlin, wo die Nachfragebesonders hoch ist, anziehen und halten.- Berufliche Flexibilität und temporäres Wohnen ergänzen sich gegenseitig: EinNeustart in einem fremden Land kann durch leicht zugängliche Angebote vonflexiblem Wohnen angenehmer gestaltet werden.Wunderflats setzt sich aktiv für die Demokratisierung des Wohnungsmarktes inDeutschland ein, um flexiblen und möblierten Wohnraum gerechter und zugänglicherzu machen. Flexibles Wohnen oder Zeitwohnen ist eine Nische des Wohnungsmarktes,die Bedürfnisse von speziellen Zielgruppen wie Fachkräften aus dem In- undAusland bedient. Der Anteil möblierter Mietwohnungen in Deutschland hat seit2013 um 45 Prozent zugenommen, rund 14 Prozent der Mietenden leben mittlerweilein solchen Wohnungen (https://www.oxfordeconomics.com/resource/the-furnished-rental-housing-market-in-germany/) . Der Markt wächst, doch mit ihm auch dieNotwendigkeit klarer Regeln und fairer Preisstrukturen.Die Demokratisierung des Wohnungsmarktes ist von zentraler Bedeutung, um denFachkräftemangel weltweit zu bekämpfen. Insbesondere internationale Fachkräftebenötigen schnellen und unkomplizierten Zugang zu möblierten Wohnraum, um sichin einer neuen Stadt oder einem neuen Land niederlassen zu können. Ohneverfügbare und flexible Wohnmöglichkeiten werden viele potenzielle Talenteabgeschreckt. Jeder verdient einen sicheren und komfortablen Ort zum Leben.Flexibler Wohnraum verbessert nicht nur die Möglichkeiten der Menschen, sondernträgt auch zu einer stärkeren Wirtschaft bei, indem talentierte Fachkräfteangezogen und gebunden werden.Deutschland macht es qualifizierten Arbeitskräften schwerLaut dem Expat Insider Report 2024(https://www.internations.org/expat-insider/2024/germany-40462) wird Deutschlandvon vielen Fachkräften aus dem Ausland für seine schwierige Wohnungssituationkritisiert. Flexible und bezahlbare Wohnlösungen sind jedoch entscheidend, umFachkräfte aus dem Ausland anzuziehen. Ohne diese Verbesserungen verliertDeutschland an Attraktivität als Arbeitsstandort, was die wirtschaftlicheWettbewerbsfähigkeit gefährdet.Zeitwohnen spielt in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle. Die Wohnungen