Dividendenaristokrat NextEra Energy trotzt dem Sturm!

Gewinnergebnis trotzt dem Sturm

Trotz dieser herausfordernden Ausgangslage ist es dem Unternehmen gelungen, zumindest die Gewinnerwartungen zu übertreffen. Analysten hatten auf einen bereinigten Gewinn in Höhe von 0,97 US-Dollar pro Aktie getippt, NextEra konnte mit den am Mittwochmittag präsentierten Zahlen 1,03 US-Dollar vorweisen.

Bei den stark von den Witterungsbedingungen und Wertminderungen abhängigen Erlösen patzte der Energieversorger jedoch. Hier stand zwar ein Wachstum von 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal zu Buche, die Erlöse in Höhe von 7,57 Milliarden US-Dollar verfehlten die Erwartungen um 440 Millionen US-Doller jedoch klar.

Langfristige Prognose wurde bestätigt

Insgesamt erzielte NextEra Energy einen auf die Anteilseigener entfallenden, bereinigten Nettogewinn (Non-GAAP) in Höhe von 2,13 Milliarden US-Dollar, nach 1,92 Milliarden US-Dollar im Jahr zuvor. Ohne Bereinigungen (GAAP) gelang ein Nettoertrag in Höhe von 1,85 Milliarden US-Dollar.

Angesichts der zufriedenstellenden Ertragslage bekräftigte das Unternehmen seinen Ausblick. Das Management möchte langfristig den bereinigten Gewinn pro Aktie um 6 bis 8 Prozent und die Quartalsdividende mit einer jährlichen Steigerungsrate von etwa 10 Prozent anheben.

Starke Expansion der Kapazitäten geplant

Hierfür betonte das Unternehmen in seiner Präsentation einerseits den in den kommenden Jahren stark steigenden Energiebedarf nicht nur in den USA, sondern insbesondere in Florida. Anderseits verwies NextEra auf seine Bemühungen, seine Erzeugungskapazitäten in den kommenden Jahren stark auszubauen.

So soll die Energieerzeugungs- und Speicherkapazität bis 2027 um 36,5 bis 46,5 Gigawatt angehoben werden. Rund die Hälfte davon soll mithilfe von Solaranlagen erreicht werden, während sich Wind und Energiespeicher die übrigen zwei Viertel teilen.

Zunächst verhaltene Kursreaktion

Eine aussagekräftige Kursreaktion blieb in der US-Vorbörse aus, bei NextEra Energy spielt die Musik in aller Regel erst während der regulären Handelszeit. Bei schwachen Umsätzen gelangen der Aktie mit einem Plus von etwa einem halben Prozent geringfügige Kursgewinne (Stand: 14:15 Uhr).

Insgesamt kann sich die Performance der Aktie in diesem Jahr mit einem Zuwachs um knapp 38 Prozent seit dem Jahreswechsel sehen lassen. Gegenüber dem Stand vor 12 Monaten steht sogar ein Plus von 62,5 Prozent zu Buche, nachdem die Aktie im Jahr zuvor mit einer schweren Krise bei der gleichnamigen Partnership (LP) NextEra Energy Partners zu kämpfen hatte.

Fazit: Gut, aber teuer – Alternative erwägen

Das Quartalsergebnis von US-Energieversorger NextEra Energy zeigt sich vom verheerenden Tropensturm Milton weitestgehend unversehrt. Zwar patzte das Unternehmen beim Umsatz, konnte dafür aber beim Gewinn überraschen, was die Bekräftigung der bereits bekannten, langfristigen Wachstumsziele erlaubte.

Nach der starken Kurserholung in den vergangenen Monaten ist die Bewertung der Aktie wieder am oberen Ende des langfristigen Durchschnitts angelangt, weswegen das Aufwärtspotenzial trotz der zufriedenstellenden Zahlen limitiert sein könnte. Bereits investierte, langfristig orientierte Dividendenanleger können an ihren Anteilen aber festhalten.

Wer sich noch nicht bei US-Energieversorgern investiert hat, sollte zumindest aktuell Duke Energy den Vorzug geben. Hier winkt nicht nur eine günstigere Bewertung, sondern mit 3,5 Prozent auch die höhere Dividendenrendite.

