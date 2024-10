Tesla haut einen raus – Aktie startet durch!

Erstens kämpft das Unternehmen mit einer Absatzschwäche vor allem auf dem wichtigen Wachstumsmarkt China. Hier gelingt es heimischen Herstellern immer besser, Jagd auf die Marktanteile von Tesla zu machen. Das hat den von Elon Musk gelenkten Konzern dazu gezwungen, auch über den Preis zu konkurrieren, was zweitens die Margen belastet.

Außerdem hat das Unternehmen drittens seine Anleger immer wieder enttäuscht, zuletzt mit dem verpatzten Robotaxi-Event, das sowohl einen klaren Zeitplan als auch eine nachvollziehbare Monetarisierungsstrategie für die mit großen auch finanziellen Hoffnungen verbundene Technologie vermissen ließ.

Tesla musste liefern – und tat das auch!

Damit stand Tesla am Mittwochabend in der Pflicht, ein überraschend starkes Zahlenwerk zu präsentieren, um den Markt wieder versöhnlich zu stimmen und das Blatt zu seinen Gunsten zu wenden. Das ist tatsächlich auch gelungen – zumindest beim Gewinn!

Zwar verfehlte das Unternehmen mit einem Umsatz in Höhe von 25,2 Milliarden US-Dollar die Konsensschätzung von 25,7 Milliarden US-Dollar recht deutlich. Nichtsdestotrotz gelang damit gegenüber dem Vorjahresquartal ein Anstieg um 7,8 Prozent, womit sich der Konzern weiter auf einem Wachstumspfad befindet.

Dafür fiel jedoch der Ertrag besser aus als erwartet. Im Vorfeld hatten Analysten auf ein Gewinnergebnis von 0,60 US-Dollar pro Aktie getippt, Tesla konnte mit 0,72 US-Dollar aber einen Ertrag um 20 Prozent über den Expertenschätzungen präsentieren.

Insgesamt erzielte Tesla einen auf die Anteilseigner entfallenden Nettoertrag in Höhe von 2,17 Milliarden US-Dollar. Werden Bereinigungen wie Wertminderungen und Aktienvergütungen nicht berücksichtigt (Non-GAAP), erzielte das Unternehmen sogar einen Gewinn in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg um 8 Prozent entspricht.

Speichergeschäft wachst weiter, sogar die Margen ziehen an

Das Konzernwachstum ist vor allem dem Speicher- und Servicegeschäft zu verdanken. Während die Fahrzeugerlöse nur um 2 Prozent stiegen, konnte Elon Musk sein Ass im Ärmel nutzen, denn der Umsatz im Speichergeschäft kletterte gegenüber dem Vorjahresquartal um 52 Prozent auf knapp 2,4 Milliarden US-Dollar. Die Serviceerlöse stiegen um ebenfalls beeindruckende 29 Prozent auf 2,8 Milliarden US-Dollar.

Das hat auch den Margen des Unternehmens gut getan, denn während die operative Marge um 195 Basispunkte auf 19,8 Prozent kletterte, legte die bereinigte EBITDA-Marge mit 243 Basispunkten noch deutlicher zu und landete schließlich bei 18,5 Prozent. Damit konnte Tesla eine große Sorge der Investoren vom Tisch räumen.

Auch das Fahrzeugvolumen entwickelte sich zufriedenstellend und dürfte vorerst für Erleichterung sorgen. Die Zahl hergestellter Fahrzeuge kletterte gegenüber dem Vorjahr um 9 Prozent auf knapp 470.000 PKW. Dem stehen rund 463.000 Verkäufe gegenüber, wodurch nur wenig Inventar aufgebaut wurde.

Guidance wie gewöhnlich nur bedingt aussagekräftig

Auf einen genaueren Ausblick wollte sich das Unternehmen wie üblich nicht festlegen. Die in der Ergebnispräsentation abgebildete Folie ist vor allem beim Volumen fast wortgleich zu den Fassungen aus den Vorquartalen.

Die Ertragslage soll mithilfe von KI auch bei der Hardware, mutmaßlich also in der Produktion, verbessert werden. Im Speichergeschäft ist für das laufende Geschäftsjahr eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahresniveau angestrebt. Hierfür ist das Unternehmen auf einem guten Weg.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,81 % und einem Kurs von 211,4EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2024, 22:12 Uhr) gehandelt.