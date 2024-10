Prinz Robert von Luxemburg wird ausgezeichnet Wine Spectator Distinguished Service Award 2024

Am 19. Oktober war Prinz Robert von Luxemburg einer der Hauptredner bei der New York Wine Experience, die im New York Marriott Marquis stattfand. Seine Ansprache war von besonderer Bedeutung, da er mit dem Wine Spectator Distinguished Service Award ausgezeichnet wurde, nachdem er mehr als 30 Jahre lang für die Domaine Clarence Dillon tätig war.

Seit 1982 würdigt der Wine Spectator mit diesem Preis herausragende Persönlichkeiten aus der Weinwelt, die durch ihre Leistungen den Wein als Quelle des Genusses, der Inspiration und der kulturellen Bedeutung hervorheben.

„Ich bin zutiefst gerührt und fühle mich geehrt, diese Auszeichnung von Marvin Shanken und seinem außergewöhnlichen Team bei The Wine Spectator zu erhalten! Ich vertrete die 4. Generation an der Spitze unseres Familienunternehmens und es ist besonders bewegend, die zweite Generation meiner Familie zu sein, die diese Auszeichnung erhält, da meine Mutter, Joan de Mouchy, diese Auszeichnung hier in New York vor fast genau zwanzig Jahren erhalten hat.

Ich widme diese Auszeichnung all unseren Teams in der Domaine Clarence Dillon Group, die diese Auszeichnung möglich gemacht haben, da wir uns von einem einzigen Weingut im Jahr 1983 zu einer Gruppe von Unternehmen entwickelt haben, die sich alle in ihren jeweiligen Bereichen der Gastronomie, des Gastgewerbes, des Einzelhandels, des Großhandels....und natürlich der hervorragenden Weine auszeichnen! Wir dürfen uns nie auf unseren Lorbeeren ausruhen und müssen bei jedem Kunden, jedem Jahrgang und jeder Mahlzeit der Aufgabe gewachsen sein! Ich danke meiner unmittelbaren Familie dafür, dass sie es mit einem leidenschaftlichen Weinkenner aushält.... und meiner größeren Familie dafür, dass sie mir die fantastische Aufgabe anvertraut hat, unser außergewöhnliches Unternehmen zu leiten und weiterzuentwickeln. Abschließend möchte ich den Weinliebhabern auf der ganzen Welt meinen ausdrücklichen Dank aussprechen...., denn meine jahrzehntelange Tätigkeit war von dem Wunsch beseelt, Ihnen immer nur das Beste zu bieten, denn wir teilen unsere gemeinsame Leidenschaft für die magische, ätherische Reaktion, die wir beim Genuss außergewöhnlicher Weine erleben. Ich danke Ihnen!"