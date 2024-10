Die Analystenstimmen des Tages zu McDonald's, SAP, L'Oreal, und FMC

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP nach den Quartalszahlen von 220 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den unerwartet starken Kennziffern des Softwarekonzerns hat die Bank SAP weiterhin als eine überzeugendste Aktie in der europäischen Softwarebranche eingestuft, so Analyst Toby Ogg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das seit Jahren beschleunigte Wachstum der Walldorfer sei einzigartig, aus fundamentaler Sicht attraktiv und berge eine Reihe von Kurstreibern. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2024 und 2025.

UBS hebt das Kursziel für L'Oreal an

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für L'Oreal nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 415 auf 409 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das vergleichbare Erlöswachstum des Körperpflegekonzerns sei schwächer als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

UBS stuft McDonald's auf "Buy"

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's auf "Buy" mit einem Kursziel von 345 US-Dollar belassen. Es lasse sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht mit Gewissheit abschätzbar, wie sich die Kolibakterien-Fälle in den Restaurants der Schnellrestaurantkette auf den Umsatz auswirken werden, schrieb Analyst Dennis Geiger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. McDonald's dürfte proaktiv auf die Risiken reagieren.

Warburg Research hebt das Kursziel für FMC an

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für FMC vor Zahlen für das dritte Quartal von 26 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Christian Ehmann passte seine Gewinnerwartungen für 2024 in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an seine Schätzungen für das dritte Quartal sowie die Entwicklung des Kliniknetzes an. Der Dialyseanbieter dürfte sich im Quartalsvergleich stabil entwickelt habe, die Ziele für 2024 erschienen aber weiterhin eher zu ambitioniert.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial)

