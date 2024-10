An Trendbegrenzung unter Druck

Die Deutsche Bank steigerte ihren Konzerngewinn um 42 Prozent auf nunmehr 1,46 Mrd. Euro, der Gewinn nach Steuern legte um 39 Prozent auf 1,67 Mrd. Euro zu. Das Ergebnis vor Steuern stieg um 31 Prozent auf 2,26 Mrd. Euro. Hinzukommt noch eine Auflösung von Rückstellungen für den Rechtsstreit rund um die Postbank im Umfang von 450 Mio. Euro, welche hauptverantwortlich für die Gewinnsteigerung war. Insgesamt hat das Geldinstitut seine Erträge im dritten Quartal um 5 Prozent auf 7,5 Mrd. Euro gesteigert, als Umsatztreiber erwies sich einmal mehr das Investmentbanking. Dennoch musste das Institut die Prognose für Rückstellungen in 2024 auf 1,8 Mrd. Euro erhöhen.

Insgesamt hatten offenbar viele Marktteilnehmer mit einem soliden Ergebnis gerechnet und die Aktie Anfang 2020 von 4,44 bis Ende April auf 17,01 Euro vorangetrieben. Dort ist der Wert jedoch an seine obere Trendkanalbegrenzung gestoßen und zeitweilig in den Bereich um 12,26 Euro zurückgefallen. Die letzten Wochen waren erneut von deutlichen Kursgewinnen auf 16,40 Euro geprägt und damit einer internen Trendbegrenzung. Zudem verläuft an dieser Stelle noch ein markanter Kreuzwiderstand, der kurzzeitige Abschläge auf 14,63 und darunter auf den EMA 50 auf Wochenbasis bei 14,00 Euro hervorrufen könnte. Genau dieser Bereich würde sich nach aktueller Sicht für einen spekulativen Long-Einstieg unter der Annahme einer inversen SKS-Formation anbieten. Mittelfristig könnte die Deutsche-Bank-Aktie im Anschluss auf 18,54 Euro zulegen. Kritischer dürfte es dagegen unterhalb von 12,00 Euro werden, unmittelbare Rücksetzer auf 10,25 Euro und damit die untere Trendkanalbegrenzung würden sehr wahrscheinlich werden.

Deutsche Bank AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: