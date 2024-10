Mit diesen 3 Sofortmaßnahmen holen sie alles aus dem Herbst raus (FOTO)

Stuttgart (ots) - Der Herbst stellt für Finanzdienstleister, Immobilienmakler

und Versicherungsvermittler eine wichtige Phase dar, denn das Jahresendgeschäft

steht vor der Tür und sorgt für viele Wechsel und neue Verträge. Der Herbst ist

dabei der perfekte Zeitpunkt, um bestehende Kundenbeziehungen zu stärken. Mit

gezielten Maßnahmen können sie nicht nur ihre Kundenbindung erhöhen, sondern

auch ihre eigene Performance steigern. In diesem Beitrag erfahren Sie drei

Sofortmaßnahmen, mit denen Finanzdienstleister, Immobilienmakler und

Versicherungsvermittler alles aus dem Herbst holen.



Ausgangslage: Mit diesen Herausforderungen haben Finanzdienstleister derzeit zu

kämpfen





Die letzten Jahre waren von mehreren Krisen, unter anderem der Corona-Pandemieund dem Ukraine-Krieg, geprägt. Die wirtschaftliche Lage ist daher angespannt,was sich vor allem auf das Konsumverhalten der Verbraucher auswirkt. Die meistenMenschen versuchen derzeit, ihren Lebensstandard zu halten; Investitionen,Sparpläne oder Absicherungen hingegen - also all jene Produkte, dieFinanzdienstleister vertreiben - spielen für die meisten Konsumenten momentankaum eine Rolle.Bereits im Sommer bekamen das zahlreiche Finanzdienstleister zu spüren, denn dieNachfrage nach ihren Produkten ging deutlich zurück und vereinbarteBeratungstermine wurden wieder abgesagt. Die Lage ist ernst - so ernst, dass einGroßteil der Finanzdienstleister starke Umsatzeinbrüche hatten und viele davonInsolvenz anmelden mussten. Doch mit Hilfe von drei Sofortmaßnahmen kann sichdie Branche jetzt rüsten.Maßnahme 1: Optimierung der AußendarstellungPotenzielle Kunden informieren sich vor oder während der Kontaktaufnahme zueinem Finanzdienstleister erst einmal im Internet über dessen Leistungen.Deshalb ist es essenziell wichtig, dass die Außendarstellung seriös undprofessionell ist. Inhaltlich müssen potenzielle Kunden davon überzeugt werden,warum sie gerade zu diesem Anbieter gehen sollten - es geht also darum,Unterscheidungsmerkmale zu konkurrierenden Dienstleistern herauszuarbeiten undsich klar zu positionieren.Zudem sollte die Außendarstellung Vertrauen erwecken. Gerade wegen einigerSkandale, die die Finanzbranche in jüngster Vergangenheit erschüttert haben, istes umso wichtiger, zu verdeutlichen, dass es sich hierbei um einen seriösenAnbieter handelt. Dafür sollte der Finanzdienstleister eine Personenmarkeaufbauen, mit der sich potenzielle Kunden identifizieren können. Zusätzlichsorgt dieser Schritt für große Transparenz, weil man sich nicht mehr hinterirgendwelchen Anbindungen oder Großkonzernen verstecken kann.