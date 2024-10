Insider verrät, was ein Unicorn auszeichnet und was sich junge Unternehmen abschauen sollten (FOTO)

Potsdam (ots) - Für viele junge Unternehmen ist der Status eines Unicorns das

ultimative Ziel. Diese Start-ups haben es geschafft, eine Bewertung von über

einer Milliarde Dollar zu erreichen, was sie zu Paradebeispielen für

unternehmerischen Erfolg macht. Doch was können aufstrebende Gründer von diesen

Vorreitern lernen?



Unicorns zeichnen sich durch bestimmte Schlüsselelemente aus, die zu ihrem

Erfolg beitragen. Diese Erfolgsfaktoren sind nicht nur inspirierend, sondern

auch umsetzbare Lektionen für junge Unternehmen. Der nachfolgende Beitrag dreht

sich darum, was sich junge Unternehmen von Unicorns abschauen können.









Eine gute Idee reicht leider nicht immer aus, um ein erfolgreiches Unternehmen

aufzubauen. Schon bei der Gründung ist es unerlässlich, dass die richtigen Leute

an Bord sind. Insbesondere benötigt ein Unternehmen sowohl Experten für die

Betriebswirtschaft als auch für technische Aspekte, deren Aufgabenbereiche sich

nicht überschneiden. Letztere sollten sich exklusiv um die Produktentwicklung

und die nötige Software kümmern, während Erstere Kunden akquirieren,

Verkaufsstrategien planen und allgemein dafür sorgen, dass sich das Angebot

verkauft.



Auch das nötige Kapital sollte ein Start-up strategisch aus seriösen Quellen

beziehen. Privatinvestoren oder sogenannte Business Angels sind zwar oftmals

leichter von einer Investition zu überzeugen, jedoch schreckt die große Zahl

verschiedener Kleinanleger, die ein Stück des Kuchens abhaben wollen, später

größere Investoren ab. Speziell Großinvestoren aus den USA achten sehr stark auf

die sogenannte Share Table - die Verteilung der Unternehmensanteile. Fällt dabei

auf, dass ein Großteil der Prozente auf kleine oder unseriöse Investoren

verteilt ist, sind größere Unternehmen oftmals nicht bereit, mit Millionensummen

einzusteigen.



"Customer Centricity" als Merkmal eines Unicorns



Schaut man sich erfolgreiche Unternehmen an, stellt man zudem meist schnell

fest, dass all diese Unternehmen in ihren Geschäftsmodellen den Kunden in den

Mittelpunkt stellen - "Customer Centricity" nennt sich dieser Fokus. Sie bieten

einen Kundensupport, der komfortable Rücksendungen garantiert, und Services, die

dem Kunden das Leben erleichtern.



Diese Firmenphilosophie eines der zentralen Merkmale für Unicorns. Gründer, die

ihr Unternehmen aufbauen, sollten sich also ebenfalls ein Beispiel daran nehmen.

Kurzum: Sie sollten frühzeitig damit beginnen, ihre User in Interessengruppen zu Seite 2 ► Seite 1 von 2



