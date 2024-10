Die unterschätzte Karrierechance für Abiturienten? (FOTO)

Solingen (ots) - Der Trend in der Gesellschaft geht heutzutage immer mehr in

Richtung Studium anstelle von Ausbildung. Viele junge Menschen bedenken dabei

allerdings nicht, dass man auch mit einer Ausbildung sehr gut verdienen kann -

vor allem im Handwerk. Handwerksberufe sind auf dem Arbeitsmarkt immer

gefragter, und aufgrund der hohen Nachfrage sowie des Fachkräftemangels sind

Betriebe oft bereit, tiefer in die Tasche zu greifen.



Denn um gute Fachkräfte zu gewinnen, investieren sie gern mehr in junge Talente

- in vielen Fällen über Tariflöhne hinaus, inklusive Extras wie einem

Firmenwagen zur privaten Nutzung. Solche Angebote sind keine Einzelfälle,

sondern kommen in zahlreichen Betrieben vor.









Doch das Handwerk ist nicht nur wegen seiner soliden Bezahlung attraktiv. Auch

die Zukunftsperspektiven in diesen Berufen sind hervorragend. Handwerker werden

immer gebraucht, denn die Gesellschaft ist in vielen Bereichen auf das Handwerk

angewiesen: Es baut unsere Straßen, sorgt dafür, dass wir ein Dach über dem Kopf

haben und bildet das Fundament einer funktionierenden Infrastruktur.



Das Handwerk ist weit mehr als nur ein Beruf - es ist das Erbe unserer

Zivilisation. Seit Tausenden von Jahren formen und gestalten Handwerker unsere

Welt. Schon in der Antike bauten sie die Pyramiden, die Straßen Roms und die

Kathedralen des Mittelalters. Handwerk ist das Fundament unserer Kultur, tief

verwurzelt in der Geschichte der Menschheit. Jede Generation von Handwerkern hat

mit ihren Händen etwas geschaffen, das weit über ihre Lebenszeit hinaus Bestand

hat.



Teil einer wichtigen Kette werden



Wer sich dazu entscheidet, im Handwerk zu arbeiten, kann diese uralte Tradition

demnach fortführen. Junge Menschen, die sich für diesen Weg entscheiden, sind

Teil einer Kette, die sich über Jahrtausende erstreckt und dazu beiträgt, dass

unsere Gesellschaft funktioniert. Ob es das Errichten von Gebäuden, die

Instandhaltung von Straßen oder die Versorgung von Haushalten ist - das Handwerk

schafft nicht nur greifbare Werte, sondern verbindet Menschen mit ihrer

Umgebung. Du als Handwerker trägst die Verantwortung und das Wissen weiter, das

von Generation zu Generation überliefert wurde. Handwerk ist nicht nur Arbeit,

es ist ein Stück Identität und ein wesentlicher Teil der Geschichte, die wir

täglich neu schreiben.



Außerdem ist das deutsche Handwerk weltweit hoch angesehen. Mit einem Abschluss

als Meister einer deutschen Handwerkskammer hat man in Ländern wie den USA,

Australien oder Neuseeland hervorragende Chancen auf ein Arbeitsvisum und gute

Verdienstmöglichkeiten. Auch Auslandspraktika, vergleichbar mit einem Seite 2 ► Seite 1 von 2



