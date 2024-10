McDonald's mit vorbörslichem Kursrutsch - Kolibakterien-Fälle

NEW YORK (dpa-AFX) - Die zuletzt auf Rekordniveau angekommenen McDonald's -Aktien stehen am Mittwoch vor einem Kursrutsch. Wurden am Montag in der Spitze noch 317,90 US-Dollar für die Aktien der Fast-Food-Kette gezahlt, dürften sie nun wieder unter die Marke von 300 Dollar absacken. Zuletzt betrug das vorbörsliche Minus fast sieben Prozent, nachdem Restaurants der Kette in mehreren US-Bundesstaaten mit einem Kolibakterien-Ausbruch in Verbindung gebracht wurden.

Die Unsicherheit lösten 49 bekannt gewordene Fälle in zehn Bundesstaaten aus. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC starb eine ältere Person und zehn wurden in Krankenhäusern behandelt. Analyst Dennis Geiger von der UBS erwähnte die möglichen Auswirkungen und das noch unsichere Ausmaß der Fälle. Er begründete dies auch mit dem zuletzt guten Lauf, denn seit Ende Juli sind die Titel um mehr als ein Viertel gestiegen.