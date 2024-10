2 Value-Perlen aus dem Immobiliensektor: Verborgene Schätze nach langer Flaute

Eine der spektakulärsten kapitalistischen Erfolgsgeschichten des 20. Jahrhunderts ist Hongkong. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs als die britische Kronkolonie in die Teilunabhängigkeit entlassen wurde, war deren Wirtschaftsleistung auf dem Niveau Afrikas. Im Laufe weniger Jahrzehnte konnte der Stadtstaat am Perlflussdelta dann Mitte der 1990er Jahre bis zu den USA aufschließen. Im Ranking zur wirtschaftlichen Freiheit der Heritage Foundation lag Hongkong lange Zeit auf dem ersten Platz. Minimale Regulierungen, geringe Staatsausgaben und niedrige Steuern waren die Erfolgsgeheimnisse des Aufstiegs hin zum führenden Handels- und Finanzzentrum Ostasiens. Naturgemäß drängten Festlandchinesen in die Stadt, um am Wirtschaftswunder zu partizipieren.

Hongkonger Immobilienmarkt

Dies führte nicht nur dazu, dass der Stadtteil Kowloon zum am dichtesten besiedelten Ort der Welt wurde, sondern bescherte Hongkong auch die mit Abstand höchsten Immobilienpreise. Für die Immobiliengesellschaften sollte sich das lange Zeit als Goldgrube erweisen. Seit ihrem zyklischen Hoch von 2007 befinden sich die Unternehmen aber nunmehr seit 17 Jahren in einem Bärenmarkt. Hauptverantwortlich für die Verschärfung der Krise in den letzten Jahren, die den Verkauf von neuen Immobilienprojekten fast vollständig zum Erliegen gebracht hat, war jedoch ein Sondereffekt, der bald auslaufen wird. So ist die Hongkonger Notenbank durch die Koppelung der heimischen Währung an den US-Dollar de facto dazu gezwungen, alle Zinserhöhungen der Federal Reserve nachzuvollziehen, was sie in den letzten Jahren auch getan hat. Im durch die politischen Proteste 2019 und die strengen chinesischen "Lockdown-Gesetze" in den Jahren ab 2020 rezessiv gewordenen Hongkonger Umfeld war die Zinserhöhung von praktisch 0 Prozent auf fast 6 Prozent jedoch reines Gift. Die Folge war ein Einbruch der Immobilienpreise um fast 30 Prozent. Die börsennotierten Immobiliengesellschaften mussten indes Rückschläge von bis zu 80 Prozent hinnehmen. Ein näherer Blick in die Bilanzen der Unternehmen deutet jedoch darauf hin, dass die Rückschläge deutlich übertrieben sein könnten.