AKTIE IM FOKUS Evotec an SDax-Spitze dank Kooperation mit Bristol Myers Squibb Eine Kooperation von Evotec mit Bristol Myers Squibb ist am Mittwoch an der Börse gut aufgenommen worden. Mit einem Aufschlag von 9 Prozent auf knapp 6,49 Euro setzten sich die Papiere des Wirkstoffentwicklers an die Spitze des SDax der kleineren …