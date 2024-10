Karriere-Beschleunigung durch generative KI für Berufseinsteiger erwartet (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) -- Mitarbeiter weltweit erwarten, dass die Technologie in den nächsten zwölfMonaten fast ein Drittel der Aufgaben in Einstiegs-Jobs erleichtert- Sechs von zehn Befragten in mittleren Führungsrollen und 71 Prozent derMitarbeitenden weltweit (Deutschland: 62 Prozent) erwarten zudem, dass es inEinstiegs-Jobs künftig weniger um selbst erstellte Ergebnisse und vermehrt umdie Überprüfung von KI-generierten Ergebnissen gehen wird- Führungskräfte in mittleren Ebenen werden sich stärker spezialisieren - dasvermutet mehr als die Hälfte der weltweit Befragten auf oberen und mittlerenFührungsebenenGenerative KI (Gen AI) könnte sich positiv auf Einstiegs-Jobs auswirken. Daszeigt die neue Studie des Capgemini (https://www.capgemini.com/de-de/) ResearchInstitute mit dem Titel " Gen AI at work: Shaping the future of organizations(https://www.capgemini.com/de-de/insights/research/generative-ai-in-leadership/)". Längerfristig könnte Gen AI außerdem neue Rollen schaffen,Organisationsstrukturen verändern und Führungsrollen spezialisieren. Außerdemkann Gen AI jene Teams voranbringen, die explizit an der Verbesserung derMensch-KI-Kooperation arbeiten. Allgemein ist der Einsatz der Technologie jedochnach wie vor gering und steht erst am Anfang. Die Studie stellt fest, dass denmeisten Angestellten die Aus- bzw. Weiterbildung fehlt, die sie zur Entwicklungvon KI-Fähigkeiten benötigen.Die Mehrheit der Führungskräfte in Unternehmen weltweit glaubt der Studiezufolge, dass Berufseinsteiger eigenverantwortlicher arbeiten werden. Innerhalbder nächsten drei Jahre könnte sich das Aufgabenprofil von Einstiegsjobs allerBranchen demzufolge an jenes mittlerer Positionen annähern. Der Anteil mittlererFührungspositionen - dem Bindeglied zwischen Mitarbeitenden und dem höherenManagement - könnte weltweit im selben Zeitraum von 44 Prozent auf 53 Prozentsteigen (Deutschland: 38 Prozent auf 52 Prozent). Nur 18 Prozent derFührungskräfte oberer und mittlerer Ebenen gehen davon aus, dass Gen AI denAnteil mittlerer Führungspositionen reduzieren wird.Mitarbeitende erwarten, dass Gen-AI-Tools in den nächsten zwölf Monaten zu einerdurchschnittlichen Zeitersparnis von 18 Prozent für Berufsanfänger führenkönnten, was erhebliche Produktivitätssteigerungen zur Folge hätte. Allerdingsmüssten auch die Kosten für die unterstützenden Gen-AI-Tools berücksichtigtwerden. 81 Prozent der Befragten aus oberen und mittleren Positionen erwarten,dass auf der Einstiegsebene neue Rollen entstehen, zum Beispiel Datenkuratoren,KI-Ethikspezialisten und Algorithmus-Trainer."Gen-AI-Tools verbessern sich kontinuierlich in der Bewältigung komplexer