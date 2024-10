Knaus Tabbert AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: Knaus Tabbert AG

ISIN: DE000A2YN504



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 23.10.2024

Kursziel: 57,00 EUR (zuvor: 62,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA



Erneute Gewinnwarnung veranschaulicht anhaltende Herausforderungen im Händlernetz



Die Knaus Tabbert AG hat heute in einer Ad hoc-Meldung die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 zum zweiten Mal angepasst. So erwartet das Unternehmen nun einen Umsatz von 1,3 Mrd EUR (zuvor: 1,3-1,4 Mrd. EUR, ursprünglich 1,3-1,55 Mrd. EUR) und eine bereinigte EBITDA Marge 'deutlich unter' der Prognose vom 17. Juli (7,0% bis 8,0%, ursprünglich 8,0% bis 9,0%).

Als einen Grund für die erneute Anpassung nennt das Unternehmen abermals die deutlich gestiegenen Finanzierungskosten, die den Handel weiterhin vorHerausforderungen bei der Finanzierung seiner Lagerbestände stellen. In der Meldung wird auf die weiterhin soliden Neuzulassungen für Reisemobile hingewiesen, die im September bei +6% und im Kalenderjahr bei +10% gegenüber dem Vorjahr liegen. Die Neuzulassungen sind unserer Einschätzung nach jedoch ein nachlaufender Indikator der Nachfrage und dürften immer noch vom Abbau der Auftragsrückstände einiger Hersteller geprägt sein, die die Lieferengpässe später als Knaus Tabbert beheben konnten. Zudem geben die Neuzulassungen keinen Aufschluss über das aktuelle Marktangebot, das trotz des anhaltenden Wachstumstrends in der Branche offensichtlich zu hoch ist. Folglich hat das Management von Knaus Tabbert die Produktionsplanung für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2024 nochmalsangepasst, um den Abbau der Bestände an Fertig- und unfertigen Erzeugnissen in erheblichem Umfang zu forcieren (Net Working Capital H1/24: 308,6 Mio. EUR). Aufgrund geringerer Investitionen in den Kapazitätsausbau erwartet das Unternehmen daher eine deutliche Erhöhung des Free Cash Flows zum Jahresende. Dennoch dürfte das Erreichen der Covenants (Net Debt/EBITDA <= 2,75, Eigenkapitalquote >= 27,5 %) in den kommenden Quartalen eine Herausforderung darstellen. Das Unternehmen hat jedochbereits im Geschäftsbericht 2023 auf eine temporäre Anpassung der Covenants für 2024 hingewiesen und in der Vergangenheit aufgrund der Disruptionen in der Supply Chain bereits mehrfach Waiver erfolgreich verhandelt. Daher sollte die erneute Anpassung für die kommenden Quartale eine lösbare Aufgabe für das Management darstellen. Beim Auftragseingang verweist das Unternehmen jedoch auf die gleiche Formulierung wie bei der Prognoseanpassung im Juli ('Auftragsbestand deutlich über einer halben Milliarde Euro'), was auf eine Stagnation in den letzten Monaten hindeutet. Angesichts der herausfordernden Lage bei den Händlern ist dies jedoch nicht überraschend und entspricht weitgehend unseren Erwartungen, die erst zur Jahresmitte 2025 eine Belebung im Orderbuch vorsehen.

Prognoseanpassung: Die angekündigte Bestandsreduktion dürfte unserer Meinung nach stärker als erwartet durch Preiszugeständnisse an die Händler erfolgen, die gezwungen sein dürften, den bereits auf dem Caravan Salon sichtbaren Rabattaktionen am Markt zu folgen. Dies sehen wir als einen der wesentlichen Gründe für die erneute Senkung der Prognose an und haben dies in unseren Schätzungen entsprechend berücksichtigt. Gleichzeitig haben wir jedoch unsere Erwartungen an den Free Cash Flow für das laufende Jahr nochmals leicht angehoben (MONe: 47 Mio. EUR).



Fazit: Die erneute Reduzierung der Jahresprognose dürfte die Glaubwürdigkeit des Unternehmens zwar erneut beschädigen, erscheint jedoch angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen konsequent. Der Fokus auf die Reduzierung des Working Capitals ist in diesem Zusammenhang richtig und wichtig. Wir hätten auch eine Distanzierung von der Mittelfristprognose begrüßt, erwarten hier jedoch spätestens im Rahmen des Ausblicks für 2025 eine Aktualisierung. Da wir auch im kommenden Jahr aufgrund der weiterhin fehlenden Dynamik im Auftragsbestand von einem Umsatzrückgang ausgehen, dürfte der Newsflow vorerst angespannt bleiben. Der Aktienkurs spiegelt jedoch bereits ein Szenario wider, das wir weiterhin als wenig realistisch betrachten. Wir bestätigen unser Rating mit einem Kursziel von 57,00 EUR (zuvor: 62,00 EUR).

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knaus Tabbert Aktie Die Knaus Tabbert Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 27,50 auf Tradegate (23. Oktober 2024, 14:42 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knaus Tabbert Aktie um -13,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,09 %. Die Marktkapitalisierung von Knaus Tabbert bezifferte sich zuletzt auf 285,37 Mio.. Knaus Tabbert zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 2,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,8100 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,88Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 87,00Euro was eine Bandbreite von +106,90 %/+215,79 % bedeutet.



