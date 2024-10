P2P Group präsentiert bahnbrechende KI-Entwicklungen, darunter ein Halbleitersystem mit räumlicher Intelligenz auf einem Chip

- ermöglicht den Einsatz an jedem beliebigen Ort für eine breite Palette von Überwachungsanwendungen sowie Transformation ganzer Märkte mit Kunden, die bereits auf der Warteliste des Unternehmens stehen

Vancouver, British Columbia, den 23. Oktober 2024 / IRW-Press / P2P Group Limited („P2P Group“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PPB / FWB: 3QG) freut sich, bedeutsame KI-Fortschritte bei seinen Standard-WiFi-Signalfunktionen für Verbraucher- und Militäranwendungen bekannt zu geben.

Die Fortschritte umfassen neue Funktionen sowohl für die unternehmenseigene „SafeWave“-Technologie, die eine nahtlose Integration für die Nutzung durch Verbraucher unterstützt, als auch für das auf das Militär ausgerichtete „StealthWave“-Produkt, das sich auf das steigende Interesse in den Bereichen Verteidigung, Notfalldienste und Industrie fokussiert, indem es die Triangulation von WiFi-Mesh-Routern oder Mikrochip-Halbleiter-basierten Lösungen ermöglicht.

„SafeWave“ hat bereits Interesse in den Bereichen Altenpflege und Einzelhandel geweckt, da die kosteneffektive, einfach zu implementierende Plattform den Bedarf an spezieller Hardware überflüssig macht. „StealthWave“ wird inzwischen in Richtung Kommerzialisierung weiterentwickelt und meistert wichtige Herausforderungen im Feldeinsatz, die mit aktuellen Technologien nicht gelöst werden können. Diese multifunktionale Fähigkeit positioniert „StealthWave“ als das ultimative Tool für groß angelegte taktische Einsätze.

Erster Meilenstein erreicht

Die selbstkalibrierende Wi-Fi-Sensortechnologie des Unternehmens hat die Herzfrequenz, die Atmung und den Standort unter Verwendung vorhandener WiFi-Signale von einem einzigen Gerät erfolgreich aufgezeichnet. Die Ergebnisse zeigen eine vielversprechende Genauigkeit im Vergleich zu Spezialgeräten zur Überwachung von Herzfrequenz und Atmung.