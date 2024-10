Deutsche Bank mit Gewinnsprung - Niederlage im Postbank-Streit

Origineller_Name schrieb 27.09.24, 08:57

Das dürfte zuvorderst von den Plänen der Unicredit (im folgenden als UC abgekürzt) abhängen, ob ihr 50 % + 1 Aktie reichen, oder ob sie eine möglichst große Aktienzahl erwerben möchte.



Da das alles viel Geld bzw. Verwässerung der eigenen Aktien kostet, spekuliere ich (hier nicht finanziell, sondern gedanklich) darauf, daß sie es vorerst nur auf eine sichere Mehrheit abgesehen hat. Danach hat sie alle Zeit der Welt, die restlichen Aktionäre zu zermürben, aber auch, über die Jahre gestreckt das nötige Geld zu verdienen (auch durch CoBa-Dividenden), um ihren Anteil schrittweise zu erhöhen.



Je höher der gebotene Übernahmepreis ist, desto höher dürfte die Annahmequote sein, und damit würden überproportional auch die Ausgaben steigen. Dazu ein kleines Rechenbeispiel:



-> Würde sich UC für 18 €/Aktie 55 % sichern können, würde sie für die noch zu erwerbenden 34 % (21 % hat sie ja schon (optioniert)) rund 7,2 Mrd. € auf den Tisch legen müssen.



-> Würde UC stattdessen 25 €/Aktie bieten, und die Annahmequote auf 90 % steigen (dann würde wahrscheinlich auch der Bund verkaufen) müßte sie für die dann zu erwerbenden 69 % rund 20,4 Mrd. € bezahlen müssen.



Der Hebel ist also enorm. Von daher würde ich davon ausgehen, daß UC nur soviel bieten wird, um sicher eine Mehrheit von 50 % + 1 Aktie zu erhalten.



Wie in der Presse zu lesen war, hat UC schon vor dem Kauf der Anteile des Bundes Gespräche mit den größten Anteilseignern geführt, und aus diesem Lager kamen ja auch gestern schon erste Forderungen, sich der Übernahme nicht zu widersetzen.



Es ist davon auszugehen, daß UC mit diesen Großaktionären schon einen Preis eruiert haben wird, zu welchem diese zu verkaufen bereit sind. Und an diesem Preis wird sich dann vermutlich das zu verkündende Übernahmeangebot ausrichten. Da in solchen Großaktionärskreisen die Dinge wesentlich realistischer betrachtet werden als in Kleinanleger-Börsenforen, gehe ich davon aus, daß dieser Preis unter dem liegen wird, was zum Beispiel in diesem Forum hier so erhofft wird.



Mit der gestrigen Ankündigung deutlich erhöhter Ausschüttungen ab 2026 (siehe mein gestriger Beitrag dazu) hat die Commerzbank natürlich das ihr mögliche getan, den Preis so weit es geht hochzutreiben.



Der Markt wird aber nicht bis zum endgültigen Übernahmeangebot warten, um zu reagieren. Zwar darf UC zur Zeit nicht weiter zukaufen, aber Hedgefonds u.ä. dürfen es durchaus. Und ich halte es für ziemlich wahrscheinlich, daß sie das auch aktuell machen. Denn Aktien für 16 € zu kaufen, die man vielleicht in einem halben Jahr für 20 € weiterverkaufen kann, bedeuten eine schöne Rendite von 25 % (bzw. 50 % aufs Jahr gerechnet).



Die Gefahr für UC liegt also darin, daß die Hedgefonds davon ausgehen, daß sie der UC auch einen höheren Übernahmepreis abringen könne, wenn sie nur genug Aktien einsammeln, um Druck auszuüben. Für UC ist somit jeder Tag bis zum vorligen der amtlichen Erlaubnis, auf 29,9 % erhöhen zu dürfen, ein verlorenener Tag.



Die Kleinanleger sind hier natürlich nur Mitreisende. Und es ist nicht gesagt, daß diese Reise auf einer geradlinigen Autobahn Richtung Horizont erfolgt. Es kann durchaus auch eine Berg- und Talfahrt sein. Solange die UC die Übernahme nicht abbläst - bzw. der Bund diese verhindert - lassen sich, insbesondere nach der gestrigen aggressiven Anpassung der Ausschüttungspolitik seitens der CoBa, allerdings nur schwer Szenarien vorstellen, in denen der Kurs von hieraus mehr Abwärts- als Aufwärtspotential bietet. Die gestrigen und heutigen Kurszielerhöhungen vieler Analysten, die sich ausschließlich auf die neue Ausschüttungspolitik beziehen, weisen den Weg.