Kulturaustauschveranstaltung in Kasan abgehalten

Kasan, Russia (ots/PRNewswire) - Die China Media Group (CMG) und die

Allrussische Staatliche Fernseh- und Rundfunkgesellschaft haben am Dienstag eine

Kulturaustauschveranstaltung anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der Aufnahme

der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Russland in Kasan abgehalten.



https://german.cri.cn/2024/10/23/ARTIDyFozf3gnqfs9EINNZIK241023.shtml





Die teilnehmenden Gäste waren Zeugen der Startzeremonie der CMG-Ausstellung"Liangzhu-Kultur" in Russland. Die CMG schloss während der VeranstaltungKooperationsabkommen mit mehreren russischen Institutionen ab und dieAusstrahlung der chinesisch-russischen Ko-Produktionen "China Treffen" und"Meine China-Geschichte" wurde offiziell angekündigt.CMG-Intendant Shen Haixiong sagte, die CMG setze sich stets für die Förderungder Fortführung der chinesisch-russischen Freundschaft von Generation zuGeneration und des Kennenlernens der Bevölkerungen beider Länder ein. Sie werdedas "China-Russland-Kulturjahr" als Gelegenheit dazu nutzen, der Freundschaftzwischen beiden Ländern einen noch strahlenderen Glanz zu verleihen.Die CMG-Ausstellung "Liangzhu-Kultur" zielt darauf ab, die langjährigeGeschichte und reichlichen Inhalte der Liangzhu-Kultur zu präsentieren. Durchdie Ausstellung, das Erlebnis der Sitten und Gebräuche von Liangzhu sowieMerchandise können Besucher einen Blick auf die chinesische Kultur werfen.Die Sendung "China Treffen", die von CGTN und dem Russischen UnabhängigenFernsehen (RIT) gemeinsam produziert wurde, wird während des BRICS-Gipfels inKasan ausgestrahlt. Chinesische und russische Journalisten besuchten dabei diechinesischen Provinzen Zhejiang und Sichuan sowie andere Orte Chinas, um dieErrungenschaften der umfassenden Vertiefung der Reformen in verschiedenenBereichen Chinas sowie die damit verbundenen Entwicklungschancen für die Weltaufzuzeigen.Bei der vierteiligen Dokumentationsreihe "Meine China-Geschichte" wird dieGeschichte der intensiven Zusammenarbeit und der gemeinsamen Möglichkeitenzwischen China und Russland aus der Perspektive zahlreicher Russen erzählt, diein China leben und arbeiten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2538135/image_5019926_26494302.jpgView original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/75-jahre-china-und-russland-kulturaustauschveranstaltung-in-kasan-abgehalten-302284427.htmlPressekontakt:An Zheng,zhengan@cgtncorp.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/169281/5893400OTS: CMG