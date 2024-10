AT&T übertrifft die Q3-2024-Erwartungen und bestätigt den Jahresausblick!

AT&T-Quartalszahlen

Im Mobilfunksegment gewann AT&T 403.000 neue Kunden hinzu, was über den Erwartungen von 394.645 lag. Das Unternehmen punktet hier aktuell mit seinen hochpreisigen, unlimitierten Tarifen, die dennoch größtenteils günstiger als die der Konkurrenz sind. Umsatz und operativer Gewinn zogen in diesem Bereich um 1,7 Prozent beziehungsweise 3,5 Prozent an.

Im Communicationssegment sanken Umsatz und operativer Gewinn hingegen um 0,6 Prozent beziehungsweise 1,6 Prozent.

Im Glasfasergeschäft gewann das Unternehmen 226.000 Kunden hinzu, auch wenn es damit die Prognose von 265.390 Nettoneukunden verfehlte. Streiks von Technikern und Kundendienstmitarbeitern im August, aber auch der Hurrikan Helene im September wirkten sich negativ aus.

In Summe konnte AT&T den bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen um 3,6 Prozent auf 11,6 Milliarden US-Dollar steigern, womit der Konzern die Erwartungen von 11,38 Milliarden US-Dollar übertraf.

Der Konzern-Umsatz sank um 0,5 Prozent auf 30,2 Milliarden US-Dollar und lag damit unter den Analysten-Schätzungen, was unter anderem auf eine schwächere Nachfrage nach Sprach- und Datendiensten zurückzuführen ist.

Der Konzern-Nettogewinn sank um 96,2 Prozent auf 145 Millionen US-Dollar.

AT&T-CEO-Stellungnahme

„Wir haben ein weiteres starkes und konsistentes Quartal geliefert und unsere Führungsposition in der konvergierten 5G- und Glasfaser-Konnektivität weiter ausgebaut. Trotz schwerer Unwetter und eines Arbeitsstillstands im Südosten ist dies unser 19. Quartal in Folge, in dem wir mehr als 200.000 neue AT&T-Glasfaser-Kunden gewonnen haben. Wir wachsen weiterhin auf die richtige Weise in unserem größten Geschäftsbereich – Mobilfunk – mit einer voraussichtlich branchenführenden Abwanderungsrate bei Postpaid-Telefonie zum 13. Mal in 15 Quartalen. Wir investieren auf Spitzenniveau in der Branche, reduzieren unsere Schulden und steigern den freien Cashflow im bisherigen Jahresverlauf. Diese soliden Ergebnisse geben uns das Vertrauen, unsere konsolidierte Finanzprognose für das Gesamtjahr zu bekräftigen“, so der AT&T-CEO John Stankey.

Die Aktie reagiert positiv und legt im vorbörslichen Handel um 3,16 Prozent zu (23.10.2024).

Ausblick bestätigt

AT&T bestätigte seine Jahresprognose für seinen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,15 bis 2,25 US-Dollar und ein Umsatzwachstum im Mobilfunkbereich von etwa drei Prozent, was vom Markt ebenfalls positiv aufgenommen wurde.

Der freie Cashflow wird im Gesamtjahr 2024 im Bereich von 17 bis 18 Milliarden US-Dollar erwartet.

Im Breitbandsegment strebt AT&T ein Umsatzplus von sieben Prozent an.

Einschätzung

Die Aktie notiert derzeit zu einer Dividendenrendite von 5,12 Prozent und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,47 (23.10.2024).

Längerfristig weist AT&T gemischte Ergebnisse auf. So ist der Umsatz im Zeitraum 2014 bis 2023 von 132,45 auf 122,43 Milliarden US-Dollar gesunken, während der Gewinn von 6,44 auf 14,2 Milliarden US-Dollar stieg. Diese Entwicklung ist auf den Trend zu Mobilfunk- und Breitbanddienste zurückzuführen.

Trotz des Umsatzrückgangs wächst AT&T, was an der Entwicklung von Bilanzsumme und Eigenkapital erkennbar ist, die im gleichen Zeitraum von 296,8 auf 407,1 Milliarden US-Dollar beziehungsweise von 90,2 auf 117,4 Milliarden US-Dollar zulegten.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

Die AT&T Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 20,18EUR auf Tradegate (23. Oktober 2024, 15:10 Uhr) gehandelt.