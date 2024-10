Die besten Google-Ads-Strategien für lokale Handwerksbetriebe (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Eine funktionierende Marketingstrategie ist heute für jedesUnternehmen unabdinglich, um qualifizierte Kunden für sich zu gewinnen - dasgilt auch für das Handwerk. Doch vor allem traditionelle Handwerksbetriebe sehensich dabei mit großen Herausforderungen konfrontiert. Als einer derGeschäftsführer der W&S Epic GmbH und Experte für digitale Strategien setzt sichMax Winkler dafür ein, mittelständische Unternehmen durch gezielte Werbeanzeigenzu Spitzenreitern in ihrem Marktsegment zu machen. Warum dabei auchGoogle-Ads-Strategien nicht fehlen dürfen und was es damit auf sich hat,erfahren Sie hier.Im digitalen Zeitalter ist es - wie für jedes Unternehmen - auch fürHandwerksbetriebe das wichtigste Ziel, ihren Bekanntheitsgrad kontinuierlich zusteigern. An dieser Stelle kommt Google Ads ins Spiel. Als essenzieller Bausteinjeder erfolgreichen Onlinemarketingstrategie ermöglicht die Werbeplattform esUnternehmen, ihre Produkte und Dienstleistungen auf der Suchseite von Google,auf YouTube und auf Partnerseiten von Google zu bewerben - und das auch mitbegrenztem Budget. Gerade in der Anfangsphase eines Webprojekts sind optimierteGoogle-Ads-Anzeigen ideal, um Besucher auf die eigene Webseite zu locken. Aberauch später bieten sie eine effektive Möglichkeit, um Produkte undDienstleistungen einer breiten Zielgruppe zu präsentieren. "VieleHandwerksbetriebe begehen den Fehler, Google Ads überhaupt nicht zu nutzen",warnt Max Winkler, Geschäftsführer der W&S Epic GmbH. "Dadurch verschenken siepotenzielle Kunden an die Konkurrenz.""Google Ads ermöglicht es, genau die Personen anzusprechen, die in diesem Momentaktiv nach bestimmten Dienstleistungen suchen", fährt der Experte für digitaleStrategien fort. "Um jedoch wirklich erfolgreich zu sein, müssenHandwerksbetriebe sicherstellen, dass ihre Anzeigen genau auf die Bedürfnisseihrer Zielgruppe abgestimmt sind." Die W&S Epic GmbH, die auf eine überfünfzigjährige Tradition zurückblicken kann, erreicht mit ihren Werbemaßnahmenim Großkundengeschäft und im Mittelstand jährlich Millionen Haushalte. AlsGeschäftsführer in dritter Generation ist Max Winkler für den Mittelstandzuständig. Mit langjähriger Erfahrung und tiefem Branchenwissen entwickelt erfür seine Kunden ein ganzheitliches System zur digitalen Neukunden- undMitarbeitergewinnung über bezahlte Onlinewerbung, das gezielt verschiedeneKundengruppen anspricht. Mit der Marktführer-Methode macht er mittelständischeHandels- und Handwerksunternehmen zuverlässig zur Nummer eins in ihrer Regionoder Branche. Welche Google-Ads-Strategien lokale Handwerksbetriebe auf keinenFall ungenutzt lassen sollten, hat Max Winkler im Folgenden zusammengefasst.