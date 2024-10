Pure Ice Cream unterzeichnet Vereinbarung zur Steigerung der jährlichen Produktionskapazität um 300 % und investiert 80 Mio. VAE-Dirham in Produktionsanlagen in Dubai Industrial City

DUBAI, VAE, 23. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Pure Ice Cream, der Hersteller von Marken wie Kwality Ice Creams und Hershey's Ice Cream, hat eine Vereinbarung über die Errichtung von Produktionsanlagen mit einem Volumen von 80 Mio. VAE-Dirham unterzeichnet. Standort des Projekts ist Dubai Industrial City, das führende Produktions- und Logistikzentrum der Region.

Die Hauptmarke des in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Unternehmens Pure Ice Cream ist Kwality Ice Creams; sie wird in mehr als 8.000 Einzelhandelsgeschäften in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie in den Nachbarländern des Golfkooperationsrates (GCC) und in afrikanischen Märkten wie Tansania und Äthiopien vertrieben. Die Vereinbarung zwischen Pure Ice Cream und Dubai Industrial City wurde während der Teilnahme von Dubai Industrial City an der internationalen Lebensmittelmesse SIAL Paris als Teil der Delegation des Dubai Department of Economy and Tourism (DET) bekannt gegeben. Die Messe fand vom 19. bis 23. Oktober 2024 in Paris Nord Villepinte statt.