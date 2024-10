Orestone veröffentlicht Überblick und Explorationspläne für sein Projekt Las Burras

23. Oktober 2024 / IRW-Press / Orestone Mining Corp. (TSXV: ORS) (OTC: ORESF) (FWB: O2R2) („das Unternehmen“) freut sich, einen Überblick über das Projekt Las Burras-Incahuasi und die zukünftigen Explorationspläne zu geben. Das Projekt Las Burras-Incahuasi beherbergt zwei große kupfer-, gold- und molybdänführende Porphyrsysteme in der argentinischen Provinz Salta, rund 100 Kilometer nordwestlich der Stadt Salta. Die Porphyrsysteme Las Burras und Incahuasi, die rund drei Kilometer voneinander entfernt liegen, wurden zum Teil durch Kartierungen, Probenahmen, Grabungen, geophysikalische Messungen und in begrenztem Umfang auch Bohrungen definiert. Das Projektgelände wurde noch nicht ausreichend erkundet und seit mehr als zehn Jahren wurden hier keine Arbeiten mehr durchgeführt.

Die Systeme wurden zunächst mittels induzierter Polarisation und Magnetfeldmessungen definiert und zeichnen sich durch geringe Widerstände und hohe Leitfähigkeit sowie geringe Magnetisierung aus, was für große Porphyrsysteme typische Eigenschaften sind. Darüber hinaus wurden im Randbereich mehrere Goldvorkommen in Form von Erzgängen und Trümmerzonen kartiert, die ebenfalls typischerweise mit Porphyrsystemen in Verbindung stehen. (Für nähere Informationen zu Las Burras hier klicken)

Im Rahmen der ersten Bohrungen wurde eine anomale Kupfer-Gold- bzw. Molybdänmineralisierung durchteuft, die sich über Abschnitte von bis zu 300 Metern und in einigen Fällen über die gesamte Bohrlochlänge erstreckt. Diese mineralisierten Abschnitte lieferten im Rahmen der Analyse zwischen 0,10 und 0,40 Prozent Kupfer sowie 0,01 ppm Gold, was in etwa den Abschnitten im Randbereich großer Kupfer-Porphyre in diesem Gebiet entspricht. Im Bereich der möglicherweise 1000 bis 4000 Meter weit reichenden Ausläufer dieser Zielzonen, die mit einer flachen Abraumschicht bedeckt sind, wurden noch keine weiteren Erkundungsbohrungen durchgeführt.

Orestone plant eine luftgestützte Magnetotellurikmessung (MT) über einem 18 Quadratkilometer großen Gebiet, das die beiden Porphyrsysteme Las Burras und Incahuasi umfasst. Damit sollen innerhalb dieser großen Zielzonen vorrangige Bohrziele sowohl in Oberflächennähe als auch in der Tiefe klarer definiert werden. Orestone hat Subunternehmen mit Spezialisierung auf Geophysik ermittelt und kontaktiert, die für die Durchführung des Messflugs in Argentinien qualifiziert sind, und ihnen den Größenumfang des zu erkundenden Areals und den Arbeitsumfang übermittelt. Derzeit werden Gespräche über die Parameter für die Angebotslegung und den Zeitplan geführt.

