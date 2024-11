Halver: Wie Trumps Wirtschaftspolitik die Wall Street antreiben könnte

Nein, der Mittelbau, die Industrie. Es geht um die Reindustrialisierung. All das zurückholen nach Amerika, was abgegeben worden ist, bessere Standortbedingungen zu schaffen, über Steuersenkungen, über Liberalisierung und natürlich dann nach dem Motto und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt, die Unternehmen, die da vielleicht auch zuhören, mit dem Schwingen des Zollhammers, dann doch vielleicht so dahingehend zu beeinflussen, dass sie ihre Zelte in Amerika aufschlagen. Da würde Amerika alles bieten, alles.

wallstreetONLINE: Herr Halver, US-Aktien sind weiterhin führend im globalen Vergleich. Was macht denn die Wall Street so widerstandsfähig und attraktiv für Anleger? Robert Halver: Na gut, wir haben einen neuen Präsidenten, der durchregieren kann in beiden Häusern des Parlamentes, im Senat und Repräsentantenhaus. Das erklärte Ziel war ja, dass die Wirtschaft gestärkt werden soll. Es geht ja nicht nur darum, dass man im Rohstoffsektor weiter stark sein soll, im Hightech Sektor, bei KI.

Wenn Amerika so alles anbietet und einen Standort hat, der auch für Netzqualitäten, für die Infrastruktur formidabel ist, dann ist das weiter sehr positiv für die Aktienmärkte, insbesondere auch für die Industriewerte der ersten und zweiten Reihe.



wallstreetONLINE: Wie beurteilen sie die geostrategischen Pläne von Donald Trump, insbesondere in Bezug auf Russland und China und deren potenzielle Auswirkungen auf die US-Wirtschaft?



Robert Halver: Wir können davon ausgehen, dass Trump natürlich alles daran setzen wird, den Ukraine-Krieg zu beenden. Nicht in 24 Stunden, das ist natürlich Quatsch. Es hat zwei Vorteile für Amerika. Sie geben weniger Geld aus für diese Militärhilfe für die Ukraine. Das Geld brauchen sie dann im Inland. Aber was viel wichtiger ist, wenn man es hinbekommt, das ist ein schmutziger Deal, machen uns da überhaupt nichts vor, mit Putin ein Deal zu machen nach dem Motto wir machen mal einen eingefrorenen Konflikt. Ja, du gehst nicht weiter, Putin.

Die Ukraine wird natürlich dann territoriale Verluste haben, aber du gehst nicht weiter, dafür öffnen wir dir natürlich dann einen Weg wieder zurück in den Westen. Das ist auch sehr wichtig und damit wurde natürlich auch dann China geschwächt, was China dann ein bisschen dann verlustig geht, was Russland angeht und das das wäre natürlich noch mal eine Stabilisierung der Weltmarktrolle der USA und das kommt auch im Aktienmarkt immer gut an.



wallstreetONLINE: Einmal zur Innenpolitik, Donald Trump hat ja einen starken Fokus auf Steuererleichterungen und auf Deregulierung. Welche Branchen profitieren ihrer Meinung nach am stärksten davon?



Robert Halver: Das ist die Finanzbranche zunächst einmal, da will man ja massiv z.B. Fusionen erleichtern, da sollen ja Dinge wieder in Amerika erleichtert werden und erlaubt werden, die lange nach 2008 verboten waren. Man muss immer dazu sagen, es geht ja nicht darum, was ich von Herrn Trump persönlich halte, es geht rein aus der Börsensicht und wenn die Banken natürlich dann mächtiger werden, auch im Konzert der großen Banken weltweit, ist das natürlich für die Banken auf jeden Fall auch dann ein Steilpass für weiter im Trend steigende Kurse.

Dann haben wir den Hightech Sektor, der soll ja auch weiter liberalisiert werden. Ist klar, wenn Herr Musk natürlich so massiv spendet und eine große Rolle spielt, wird er dann natürlich auch dafür sorgen, dass der Hightech Sektor natürlich auf Vordermann gebracht wird, dass die Dinger dürfen, die sie bisher nicht dürfen. Das heißt da natürlich auch, dass die Social Media Giganten weltweit weiter eine starke Rolle haben.

Es gilt auch für den Kryptobereich. Herr Trump möchte sich ja zum Anführer der Kryptobewegung machen, das macht er natürlich auch, weil er weiß, dass in vielen Ländern Staatspapiere der USA immer ein bisschen schwieriger betrachtet werden und wenn die dann versuchen z.B. mit dem Bitcoin eigene Währungstransaktionen zu machen, er möchte einen Hut aufhaben, um die Kontrolle darüber zu haben.

Das heißt, das ist auch für die Kryptobranche sehr wichtig. Ansonsten die Industrie wird gut laufen, die fossilen Energieträger werden laufen. Nochmal nichts aus Umweltschutzgründen, wo man Hurra schreien müsste, aber alles was damit Öl und Gas zu tun hat, wird natürlich forciert. Also von daher schon ein breiter Reigen, eben, dass man die Industrie stärken.



wallstreetONLINE: Die Verschuldung der USA ist ja immens gigantisch und sie wird weiter steigen. Sie betrachten diese Schulden aber als gute Schulden. Inwiefern sind die denn gut?



Robert Halver: Das ist aber die Frage, für was macht man denn Schulden? Ich bringe mal als Beispiel, wenn man einen Kredit aufnimmt bei einer Bank oder Sparkasse und damit eine Wohnung ein, Haus kauft das gute Schulden, weil ja den Schuldnern Vermögen gegenübersteht. So ist eben auch mit Staatsschulden, wenn...

