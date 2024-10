SSW fordert Bericht im Ausschuss zu Werften FSG und Nobiskrug

KIEL (dpa-AFX) - Wegen der schlechten Entwicklung bei den Werften FSG in Flensburg und Nobiskrug in Rendsburg fordert der SSW (Südschleswigscher Wählerverband) einen Bericht der Landesregierung im Wirtschaftsausschuss des Landtags. Auch Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) solle kommen. "Ob und was die Landesregierung unternimmt, um unsere Werftstandorte zu sichern, erfahren wir nur noch über die Medien", kritisierte die SSW-Angeordnete Sybilla Nitsch. "Es wird Zeit, dass auch die Abgeordneten auf einen Wissensstand gebracht werden, der dem Ernst der Lage angemessen ist."

Madsen solle erklären, wie der Stand der Dinge sei, und welche Perspektiven den Werften und ihren verbleibenden Angestellten in Flensburg und Rendsburg aktuell noch blieben. "Wenn wir uns als Parlament gemeinsam für die Werften starkmachen wollen, dann müssen jetzt Fakten auf den Tisch, und dann muss die FSG-Nobiskrug endlich zur Chefsache erklärt werden", so Nitsch.