"Größerer & länger anhaltender Ausverkauf könnte kommen", warnt der IWF

Der japanische Nikkei-Index fiel am Montag, dem 5. August, um 12 Prozent, den größten Rückgang seit 1987, und der Handel musste dreimal ausgesetzt werden. Die wichtigsten globalen Aktienindizes folgten diesem Trend, US-Aktien verzeichneten den stärksten Rückgang seit zwei Jahren.

Anfang August löste ein enttäuschend schwacher US-Arbeitsmarktbericht in Kombination mit einer Zinserhöhung durch die Bank of Japan Bedenken hinsichtlich der Gesundheit der Weltwirtschaft aus und führte zu einem weltweiten Ausverkauf an den Aktienmärkten.

Obwohl sich der Börsencrash bald abkühlte und umkehrte, gab die Volatilität einen Einblick in die unerwarteten Marktreaktionen, die selbst dann auftreten können, wenn das aktuelle Marktumfeld günstig ist, so der Internationale Währungsfonds in seinem halbjährlichen Bericht über die Risiken für die globale Finanzstabilität.

"Wir haben viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken. Ob [der schwere Ausverkauf im August] nur ein Ausrutscher war oder der Kanarienvogel in der Kohlengrube der Nichtlinearitäten im System, die schwer zu erkennen sind", kommentiert Tobias Adrian, Finanzberater beim Internationalen Währungsfonds (IWF).

Und weiter: "Wir haben das ungute Gefühl, dass es zu einem größeren und länger anhaltenden Ausverkauf kommen könnte", sagte Adrian in einem Interview. Die Stimmung der Anleger scheine rosig zu sein, selbst angesichts der erhöhten Unsicherheit, die durch die US-Präsidentschaftswahlen und Kriege auf der ganzen Welt entsteht, so der IWF weiter.

Die zunehmende Diskrepanz zwischen Unsicherheit und geringer Volatilität an den Märkten bedeute, dass negative Überraschungen bei der Inflation oder beim Wirtschaftswachstum zu einem sprunghaften Anstieg der Volatilität führen und die Aufgabe der Federal Reserve oder anderer Zentralbanken erschweren könnten, die Inflation zu senken und eine sanfte Landung der Wirtschaft zu erreichen, schreiben die Strategen.

Da Hedgefonds bei Schocks und steigender Volatilität möglicherweise ihre fremdfinanzierten Positionen weiter abbauen und algorithmische Händler bei fallenden Märkten verkaufen könnten, um sich vor weiteren Verlusten zu schützen, hätten die Marktturbulenzen im August demnach zu Bedenken hinsichtlich der Finanzstabilität führen können. Derzeit seien die Aktienkurse immer noch hoch, was zu abrupten Korrekturen führen könnte, warnt der IWF.

Auch die Strategen der Citi geben sich vorsichtig. Das Engagement im S&P 500 habe demnach ein Niveau erreicht, auf das in der Vergangenheit ein Einbruch von 10 Prozent folgte. "Wir schlagen nicht vor, dass Investoren anfangen sollten, ihr Risiko zu reduzieren, aber die Positionierungsrisiken steigen, wenn die Märkte so ausgedehnt werden", so die Citigroup.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion