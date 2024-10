M&M'S und kate spade new york lancieren gemeinsam die erste von Süßigkeiten inspirierte Capsule Collection

CHICAGO, 23. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Heute enthüllten M&M'S, stolzes Mitglied von Mars, und die globale Lifestyle-Marke kate spade new york eine limitierte Kollektion von Handtaschen, Schmuck und Accessoires zum Thema Süßigkeiten, die in dieser Weihnachtssaison weltweit auf den Markt kommen wird.

In Anlehnung an die kultige M&M'S-Verpackung und die bunten Bonbonschalen verleiht die Kollektion den Produkten von Kate Spade New York einen verspielten, farbenfrohen und frechen Twist, darunter:

M&M'S x kate spade new york Embellished Smooth Leather 3D Crossbody and Chain Coin Purse setzt ein süßes Statement mit den kultigen, von M&M'S inspirierten Modellen, die in der bunten Palette der Süßigkeitenmarke erhältlich sind.

setzt ein süßes Statement mit den kultigen, von M&M'S inspirierten Modellen, die in der bunten Palette der Süßigkeitenmarke erhältlich sind. M&M'S x kate spade new york Embellished Patent PU 3D Crossbody und Packet Key Fob sind von der klassischen Erdnuss M&M'S Verpackung inspiriert. Die verzierte Crossbody ist eine Hommage an eine der berühmtesten Geschmacksrichtungen und ein köstlicher Armschmuck.

sind von der klassischen Erdnuss M&M'S Verpackung inspiriert. Die verzierte Crossbody ist eine Hommage an eine der berühmtesten Geschmacksrichtungen und ein köstlicher Armschmuck. M&M'S x kate spade new york Jewelry verwöhnt die köstliche Seite der Modeaccessoires mit Armbändern, Ohrringen, Halsketten, Anhängern und stapelbaren Ringen, die von der erkennbaren Form der Süßigkeiten inspiriert sind.

"Die Marke M&M'S hat sich seit langem dazu verpflichtet, Menschen durch farbenfrohen Spaß zusammenzubringen", sagte Jane Hwang, GM Global M&M'S. "Die Partnerschaft mit einer Marke wie kate spade new york, die für Freude und alltägliche Feste bekannt ist, ist die perfekte Ergänzung für die Weihnachtszeit. Wir hoffen, dass die Sonderkollektion unsere Fans überraschen und begeistern wird, wenn sie ihre Lieblingsmarken auf eine neue Art und Weise rocken."

"kate spade new york war schon immer in der Freude am persönlichen Stil und der Selbstdarstellung verwurzelt, mit Produkten, die lebendige Farben, verspielte Muster und dimensionale Texturen bieten", sagt Charlotte Warshaw VP, Americas Wholesale, Global Licensing & Collaborations von kate spade new york. "Diese kultige Zusammenarbeit mit M&M'S liefert genau das, und zwar auf eine Art und Weise, die unsere Gen Z-Kundin in den Mittelpunkt stellt."