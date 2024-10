AKTIE IM FOKUS DWS setzen Kursrally fort - Analysten loben Zahlenwerk Mit den Zahlen für das dritte Quartal hat die Fondsgesellschaft DWS am Mittwoch die Basis für weitere Kursgewinne gelegt. Am Nachmittag betrug das Plus 2,5 Prozent auf 39,76 Euro. Damit waren die Titel unter den besten Werten im Nebenwerteindex …