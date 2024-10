BIRKENSTOCK BAUT MARKENPRÄSENZ IN ASIEN MIT DER GRÜNDUNG EINER EIGENEN LANDESGESELLSCHAFT UND DEM START DES DIREKTVERTRIEBS IN SÜDKOREA WEITER AUS

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Die BIRKENSTOCK GROUP baut ihre Markenpräsenzin Asien weiter aus und übernimmt im Rahmen der globalen Wachstumsstrategie absofort den Vertrieb in Südkorea, einem weiteren Fokusmarkt, in Eigenregie. Amheutigen 23. Oktober 2024 geht die globale Purpose- und Zeitgeist-Brand miteinem eigenen länderspezifischen Online-Shop ( https://www.birkenstock.com/kr)live und legt so den Grundstein für die weitere Expansion in dem dynamischwachsenden 52-Millionen-Einwohner-Land.Südkorea gilt in der Region als Leitmarkt für Mode und Kultur und zugleich alswichtige Stimme in der globalen Fashion-Landschaft. Der wachsende heimischeMarkt ist geprägt von einer Vielfalt an jungen kreativen Designern aus demeigenen Land und ist gleichzeitig offen für westliche Marken mit Heritage -einer der vielen Gründe, warum BIRKENSTOCK als globale Purpose- undZeitgeist-Brand dort großes Potenzial sieht und dieses in einem Moment, in demdie Marke ihr 250-jähriges Traditionsjubiläum feiert, nunmehr verstärkt in denFokus rückt. Möglich wird dies auch durch die erheblichen Investitionen in denAusbau der Kapazitäten, die BIRKENSTOCK die Bandbreite gibt, den asiatischenMarkt deutlich offensiver als bislang anzugehen. Die Kapazitätsbeschränkungenhatten das Unternehmen in der Vergangenheit daran gehindert, die Region mitgrößerem Tempo zu erschließen.Das soll sich nun ändern. Rund die Hälfte der Einwohner Südkoreas leben in derMetropolregion rund um die Hauptstadt Seoul - für viele ist BIRKENSTOCK bereitsein fester Bestandteil des eigenen Lifestyles. Denn bereits vor einigen Jahrenhat BIRKENSTOCK den Schritt nach Südkorea gemacht. Dem positiven Beispielanderer asiatischer und auch europäischer Länder folgend, werden die Produktekünftig in Eigenregie vertrieben, um den anspruchsvollen Konsumenten den Zugangzu einem breiteren Sortiment zu ermöglichen und ein frisches Markenbild zutransportieren. Der Start des eigenen Online-Shops ist ein erster Schritt, dieEröffnung eigener Stores und die Expansion mit ausgewählten Department-Storessollen im Frühjahr 2025 folgen.Die Konsumenten in Südkorea gelten als besonders online-affin, und so ist es nurkonsequent, dass der Einstieg in den Direktvertrieb über den Launch des eigenenE-Shops erfolgt. Das Sortiment umfasst eine umfangreiche Palette an saisonalenund zeitlosen Styles der Brand - von den Klassikern bis hin zu ganz neuenSilhouetten - und bietet die umfassendste Produktauswahl in Südkorea,einschließlich der Premiumlinie 1774. Special Make-ups, also exklusiv für denkoreanischen Markt kreierte Schuhmodelle, runden das Angebot ab. Darüber hinaus