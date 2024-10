McDonald's sacken ans Dow-Ende - Kolibakterien-Fälle

(neu: aktuelle Kurse, Ergänzung zur Einschätzung von UBS, Charttechnik)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die zuletzt auf Rekordniveau angekommenen McDonald's-Aktien haben am Mittwoch einen Kurseinbruch erlitten. Restaurants der Fast-Food-Kette wurden in mehreren US-Bundesstaaten mit einem Kolibakterien-Ausbruch in Verbindung gebracht. Es wurden 49 Fälle in zehn Bundesstaaten bekannt. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC starb eine ältere Person und zehn wurden in Krankenhäusern behandelt.

Wurden am Montag in der Spitze noch 317,90 US-Dollar für die Papiere von McDonald's gezahlt und damit so viel wie noch nie, knickten sie nun im frühen Handel um bis zu 7,6 Prozent auf knapp 291 Dollar ab. Dies war der tiefste Stand seit Mitte September.