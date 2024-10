Barnier will Frankreichs Haushalt notfalls ohne Abstimmung durchdrücken

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Premier Michel Barnier will den angesichts der hohen Staatsverschuldung von ihm vorgelegten Sparhaushalt notfalls ohne Abstimmung im Parlament durchdrücken. Das Kabinett habe dem Premier grünes Licht gegeben, einen entsprechenden Sonderparagrafen der Verfassung zu nutzen, falls es in den beiden Parlamentskammern nicht zu einer Einigung über die Budgetplanung für das kommende Jahr kommt, sagte Regierungssprecherin Maud Bregeon.

Die am Montagabend gestartete Haushaltsdebatte ist die erste Bewährungsprobe für Frankreichs neue Mitte-Rechts-Regierung, die ohne eigene Mehrheit im Parlament auch Gefahr läuft, durch ein Misstrauensvotum gestürzt zu werden. Dazu müssten allerdings das linke Lager und das rechtsnationale Rassemblement National an einem Strang ziehen, was sich bislang nicht abzeichnet.