MSCI-World-Outperformer: Wer seit 1997 jährlich 6.000 € investierte, besitzt heute?

Ein Aktienfonds, dem dies bereits seit Mai 1997 gelingt, ist der ACATIS Aktien Global Fonds.

Seit 1994 mit Value Investing erfolgreich

ACATIS wurde 1994 in Frankfurt am Main von Dr. Hendrik Leber und seiner Frau Dr. Claudia Giani-Leber als unabhängige Fondsgesellschaft gegründet. Das Team betreut sowohl Aktien-, Misch- als auch Rentenfonds und verfolgt nach den Vorbildern Warren Buffett, Charlie Munger und Benjamin Graham einen Value-Investing-Ansatz. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach fundamentalen Kriterien, während die Haltedauer langfristig ausgerichtet ist und die Portfolios relativ konzentriert sind.

Wie der ACATIS Aktie Global Fonds investiert

Der ACATIS Aktien Global Fonds ist ein reiner Aktienfonds, der etwa 50 verschiedene Positionen enthält. Vor einem Kauf durchlaufen sie eine Bottom-up-Fundamentalanalyse und müssen entweder nach Substanz- oder Ertragswert unterbewertet sein. Weitere Auswahlmöglichkeiten bieten vernachlässigte Branchen oder Länder sowie überschätzte Krisen. Zwingende Voraussetzung ist dabei ein transparentes Rechnungswesen und eine nachvollziehbare Unternehmensführung (Corporate Governance). ACATIS berücksichtigt außerdem zahlreiche Nachhaltigkeitskriterien.

Der ACATIS Aktien Global Fonds investiert international vorwiegend in unterbewertete Qualitätsunternehmen, die sich in einer positiven Entwicklungsphase befinden. Dazu gehören aktuell Aktien wie Nvidia, Progressive oder auch Microsoft.

Die Berücksichtigung von Value- als auch Qualitätskriterien hat bisher zu einer außergewöhnlichen Fondsentwicklung beigetragen. So übertrifft der ACATIS Aktien Global Fonds seit Auflage mit etwa 1.045 Prozent Performance, was einer annualisierten Rendite von circa 9,3 Prozent entspricht (23.10.2023) die Indizes DAX und MSCI World.

Quelle: ariva.de

Anleger, die bereits seit Fondsauflage dabei sind, konnten ihren Einsatz um den Faktor 11,45 vervielfachen. Aus 10.000 Euro wurden so bisher 114.492 Euro (23.10.2024).

Wie viel ein Sparplan eingebracht hätte

Um falsche Investitionszeitpunkte zu vermeiden, empfiehlt es sich, in regelmäßigen Abständen zu investieren.

In unserem Beispiel gehen wir von einer Anfangsinvestition in Höhe von 20.000 Euro und weiteren Käufe jeweils zum Jahresende im Gegenwert von 6.000 Euro (entspricht 500 Euro monatlich) aus. Im Gegensatz zu monatlichen Käufen sparen wir so Orderkosten, profitieren aber dennoch vom Cost-Average-Effekt. Da wir in Phasen fallender Kurs mehr und in starken Anstiegsphasen weniger Anteile erwerben, glättet sich die Kapitalentwicklung.

Mit unserem Sparplan hätten wir im Laufe der Zeit 182.000 Euro in den ACATIS Aktien Global Fonds investiert, die sich bis heute zu einem Vermögen von 828.168 Euro aufgebaut hätten. Dies entspricht einem Ertrag von 646.168 Euro.

Eigene Darstellung: Quelle: https://www.fondsdiscount.de/fonds/de0009781740/

Fazit ACATIS Aktien Global Fonds

Der ACATIS Aktien Global Fonds hat bereits mehrere Krisen gemeistert und bedeutende Indizes in ihrer Entwicklung übertroffen. Dabei half der Value-Ansatz sowie die Auswahl von Qualitätswerten.

Der Aktienfonds ist über die Börse handelbar, thesauriert seine Erträge und verwaltet aktuell 657,94 Millionen Euro (23.10.2024).

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte