Aktien Wien Schluss Leitindex ATX verliert in schwachem Umfeld Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch schwächer aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX schloss mit minus 0,72 Prozent auf 3.557,74 Punkte. Damit absolvierte das österreichische Börsenbarometer bereits seinen dritten Verlusttag in …