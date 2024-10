"Wasserstoff funktioniert - doch nicht zum aktuellen Preis" - Westfalen-Vorstand Perkmann spricht beim 3. Österreichischen Wasserstofftag in Wien über den H2-Hochlauf im industriellen Mittelstand (FOTO)

Wien (ots) - Beim 3. Österreichischen Wasserstofftag in Wien betonte Dr. Thomas

Perkmann, Vorstandsvorsitzender der Westfalen-Gruppe, die Bedeutung von grünem

Wasserstoff als vielseitig einsetzbaren Energieträger. Während grüner

Wasserstoff in Mobilität, Industrie und Wärmeversorgung entscheidend zur

Dekarbonisierung beitragen kann, sieht Perkmann die derzeitig hohen Kosten als

eine der größten Hürden für den Hochlauf von Wasserstoff in Europa.



"Wasserstoff funktioniert - aber nicht zu dem aktuellen Preis. Soll grüner

Wasserstoff ein Erfolg werden, brauchen wir in der momentanen Situation ein

anderes Preisniveau", erklärte Perkmann. Er forderte ein stärkeres Engagement

der Politik, um den Ausbau und die Wirtschaftlichkeit von Wasserstoff zu

fördern. Neben Anfangssubventionen, die in dieser Phase notwendig sind,

plädierte er für eine Anpassung der strikten Regulierungen, die derzeit die

Kosten unnötig in die Höhe treiben und den Markthochlauf bremsen. Insbesondere

die hohen Strombezugskosten und wenig flexiblen Bezugskriterien stellte er als

zentralen Stellhebel dar, um die Wirtschaftlichkeit von Wasserstoff

voranzubringen.







"Wie viele andere Unternehmen stehen auch wir in den Startlöchern, um die

Versorgung mit Wasserstoff voranzutreiben. Bei den heutigen hohen

Kilogramm-Preisen hält sich die Zahlungsbereitschaft potenzieller Abnehmer

jedoch stark in Grenzen - gerade im Mittelstand." Die Westfalen-Gruppe, mit

Hauptsitz in Münster, beliefert deutschland- und europaweit über 60.000

mittelständische Gewerbekunden mit Industriegasen, Kraftstoffen und Wärmeenergie

und ist seit 40 Jahren im Bereich Wasserstoff aktiv. Auch im Bereich Mobilität

zeigt sich ein ähnliches Bild, so Perkmann. "Zu den aktuellen Kosten für

Fahrzeuge und für die Energie kann Wasserstoff ohne Förderung nicht sein

gesamtes Potenzial entfalten."



Die Veranstaltung, ausgerichtet vom Österreichischen Wasser- und

Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV), versammelte Experten und politische Vertreter,

darunter auch die österreichische Bundesumweltministerin Leonore Gewessler. Im

Fokus standen dabei aktuelle Forschungen, regulatorische Rahmenbedingungen sowie

konkrete Anwendungsfälle und Einsatzgebiete von Wasserstoff.



Pressekontakt:



Nicholas Neu

Head of Corporate Communications

Tel.+ 49 251 695-725

mailto:n.neu@westfalen.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/75577/5893687

OTS: Westfalen AG





