Gold korrigiert - erwischt es jetzt auch die Aktienmärkte?

Gold erreichte heute den fünften Handelstag in Folge ein neues Allzeithoch, dann folgte nachmittags eine Korrektur - erwischt es jetzt auch die Aktienmärkte? In Relation zur Geldmenge und zu den Aktienmärkten ist Gold weiter billig - während die Bewertung der Aktienmärkte historisch hoch ist. Der starke Dollar und die weiter steigenden Kapitalmarkt-Zinsen aber sind ein immer stärker werdender Gegenwind für die hohen Aktien-Bewertungen. Kommen wir jetzt in eine Phase, wo "alles" fällt - also risk-off? Die Fall-Höhe ist hoch - kommt der Moment der Wahrheit? Heute wichtig nachbörslich die Zahlen von Tesla..