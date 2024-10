Delta Air Lines hält die erste CES-Keynote in der Sphere

„Technologie ist ein mächtiges Werkzeug, aber es sind die Menschen, die echte Innovation möglich machen", sagte Ed Bastian, CEO von Delta. „Wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Ära, und ich kann mir keinen besseren Weg vorstellen, um zu demonstrieren, wie das Delta-Team allerneueste Fortschritte nutzen wird, um unser nächstes Jahrhundert des Fliegens einzuläuten."

Dies ist Deltas dritter CES-Auftritt nach der ersten Keynote einer Fluggesellschaft im Jahr 2020 und im Jahr 2023, als Delta schnelles, kostenloses Wi-Fi an Bord seiner Flotte für SkyMiles-Mitglieder ankündigte.

„Nachdem wir selbst das hundertjährige Bestehen der CTA gefeiert haben, wissen wir, was für eine entscheidende Zeit dies für eine Organisation sein kann, und wir sind begeistert, dass Delta diesen besonderen Moment mit uns auf der CES teilt", sagte Gary Shapiro, CEO der CTA. „Wir wissen, dass Delta die Vision hat, die Art und Weise, wie wir reisen, durch den Einsatz von Technologie weiter zu verändern, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie sie diese Vision in der Sphere zum Leben erwecken. Ganz nach dem Motto: The sky is the limit."

Während der gesamten Präsentation wird Delta die Technologien der nächsten Generation von Sphere einsetzen, darunter: das weltweit anerkannte Äußere - die „Exosphere" – der größte LED-Bildschirm der Welt; die innere Display-Ebene – der höchstauflösende LED-Bildschirm der Welt; das weltweit fortschrittlichste Audiosystem, Sphere Immersive Sound, „powered by HOLOPLOT".

„Die Sphere ist eine leistungsstarke Plattform für Marken, um mit wichtigen Zielgruppen in Kontakt zu treten und Technologien der nächsten Generation zu nutzen, um ein einzigartiges Erlebnis zu bieten und ihre Botschaft zu verstärken", sagte Jennifer Koester, President und COO von Sphere. „Die Teams von Sphere, Delta und CES teilen die Leidenschaft für Innovation und Storytelling, und diese Keynote wird anders sein als alles, was dieses Publikum bisher erlebt hat.