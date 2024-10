Jackery setzt neue Branchenmaßstäbe mit Unternehmensstandards für Solargeneratoren

FREMONT, Kalifornien, 24. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- In einem bedeutenden Schritt in Richtung Innovation und Nachhaltigkeit bei tragbaren Energielösungen hat Jackery, der Marktführer bei tragbaren sauberen Energielösungen, umfassende Unternehmensstandards für seine Solargeneratoren eingeführt. Mit Unternehmensstandards, die über die bestehenden Industrienormen hinausgehen, zielt diese Initiative darauf ab, die Produktqualität zu verbessern und einen Präzedenzfall für den technologischen Fortschritt in der Branche zu schaffen.

Die Solar Generator Enterprise Standards von Jackery (die Jackery SG Enterprise Standards) umfassen eine umfassende Reihe von Kriterien, um die höchste Qualität und Leistung ihrer Produkte zu gewährleisten. Im Mittelpunkt dieser Standards stehen die Anforderungen an die Fertigungsqualität, die die erforderlichen Lagerbedingungen, Spezifikationen für Fertigungsanlagen, fehlersichere Verifizierungsprozesse und die Validierung von Verbrauchsmaterialien detailliert beschreiben. Diese sorgfältigen Richtlinien stellen sicher, dass jedes Produkt den strengen Qualitätsmaßstäben des Unternehmens entspricht.