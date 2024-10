Pharmaverband rechnet mit Schub durch Wachstumsinitiative

Gold Resource Corporation (NYSE American: GORO) (das „ Unternehmen “, „ wir “, „ unser “ oder „ GRC “) freut sich, die Ergebnisse einer SK1300-konformen technischen Berichtszusammenfassung für eine Erstbewertung („IA“ oder „GRC“) bekannt zu geben „Technischer Bericht“), der eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung („MRE“) und eine Finanzanalyse für das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Back Forty („Back Forty“ oder das „Projekt“) auf der oberen Halbinsel von Michigan umfasst.Allen Palmiere, CEO des Unternehmens, erklärte: „Wir sind mit den Ergebnissen der Studie sehr zufrieden. Es bestätigt unsere Überzeugung, dass das Back Forty-Projekt eine Gelegenheit darstellt, erheblichen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen. Diese Studie ist das Ergebnis sehr intensiver technischer Arbeit und stellt eine umfassende Überarbeitung des Minenplans, des Prozessablaufs, der Projektfläche und der Beseitigung jeglicher Auswirkungen auf Feuchtgebiete dar. Es wurde entwickelt, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, indem der Fußabdruck reduziert und die Rückstandsbewirtschaftung auf trockenem Boden erfolgt, wodurch die Notwendigkeit eines Rückstandsdamms entfällt. Wir sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden und freuen uns darauf, das Projekt voranzutreiben.“Die Folgenabschätzung integriert die von InnovExplo Inc. („InnovExplo“), Foth Infrastructure & Environment („Foth“) und GRC seit der NI43-101 Preliminary Economic Assessment („PEA“) im Jahr 2020 geleistete Arbeit, um das Projekt gleichzeitig zu verbessern Zeit, die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Die Ergebnisse deuten auf ein sehr robustes Projekt mit einer moderaten Kapitalinvestition und einer Minenlebensdauer von 9 Jahren hin, bei dem 504.000 Unzen Gold, 6.150.000 Unzen Silber, 61,6 Millionen Pfund Kupfer und 778 Millionen Pfund Zink produziert würden.Das Projekt besteht aus zwei Tagebauen, einem Untertagebergwerk, einer Verarbeitungsanlage mit einer Nennleistung von 2.500 Tonnen pro Tag („tpd“) und den unterstützenden Infrastrukturen (Abbildung 1). Auf eine 21-monatige Bauzeit würde sich der Tagebau in der Pinwheel-Grube und dann in der Hauptgrube für die ersten drei Jahre anschließen. Die Entwicklung der Untertagemine würde im zweiten Jahr von der Hauptgrube aus beginnen, um die Verarbeitungsanlage ab dem vierten Jahr zu unterstützen.STUDIENHIGHLIGHTS:214,4 Millionen US-Dollar Nettogegenwartswert nach Steuern bei einem Abzinsungssatz von 6 % („NPV6“) (vor Steuern 291,5 Millionen US-Dollar) bei einem Basisszenario-Metallpreis von 1.800 US-Dollar pro Unze („/Unze“) für Gold und 23,30 US-Dollar pro Unze für Silber 3,90 $ pro Pfund („/lb“) für Kupfer und 1,25 $/Pfund für Zink;25,7 % interner Zinssatz nach Steuern („IRR“);25,8 Millionen US-Dollar durchschnittlicher freier Cashflow nach Steuern („FCF“) pro Jahr;361,2 Millionen US-Dollar kumulierter FCF nach Steuern über die Lebensdauer der Mine („LOM“);56.000 Unzen („Unzen“) Gold, 683.300 Unzen Silber, 6,8 Mio. Pfund Kupfer und 86,4 Mio. Pfund Zink LOM durchschnittliche Jahresproduktion504.000 Unzen Gold, 6.150.000 Unzen Silber, 61,6 Mio. Pfund Kupfer und 778 Mio. Pfund Zink (LOM), gesamte kumulierte Metallproduktion;2,37 Gramm pro Tonne („g/t“) Gold, 26,2 g/t Silber, 0,39 % Kupfer und 4,29 % Zink für einen durchschnittlichen verwässerten Nettoschmelzertrag („NSR“) von 210 $ pro Tonne („$/t“) Grad;Die durchschnittlichen gesamten LOM-Gewinnungsraten betragen 77,8 % für Gold, 86,8 % für Silber, 86,4 % für Kupfer und 95,7 % für Zink;Gesamtbetriebskosten pro Einheit: 84,81 $/t gemahlenes LOM;325,1 Millionen US-Dollar anfängliche Kapitalaufwendungen (einschließlich 28,9 Millionen US-Dollar an Eventualkosten);102,8 Millionen US-Dollar für nachhaltige Investitionsausgaben (einschließlich 8,7 Millionen US-Dollar an Eventualkosten).STUDIERENDETAILSDas Back Forty-Projekt ist ein polymetallisches Explorationsprojekt im fortgeschrittenen Stadium, das sich vollständig im Besitz von GRC befindet und auf der oberen Halbinsel von Michigan liegt. Die Folgenabschätzung wurde von GRC mit Unterstützung der unabhängigen Beratungsunternehmen InnovExplo und Foth erstellt und zusammengestellt.WIRTSCHAFTLICHE ANALYSEDas Unternehmen verwendete einen Basisfall, bei dem Material aus der abgeleiteten Ressourcenkategorie im Minenplan enthalten war, und einen alternativen Fall ohne, um die Sensibilität des Projekts gegenüber den Ressourcenkategorien, den hohen Anteil an angezeigtem Material und das mögliche Potenzial hervorzuheben tatsächlicher Fall. Im Basisfall stammen 2,5 % des Mühlenfutters aus der Kategorie „Abgeleitet“. Die Metallpreisannahmen basieren auf dem Median der von GRC erhobenen Konsenspreise der Analysten. Diese Preise betragen 1.800 $/Unze Au, 23,30 $/Unze Ag, 3,90 $/Pfund Cu und 1,25 $/Pfund Zn. Basierend auf diesen Annahmen erwirtschaftet das Projekt einen NPV6 nach Steuern von 214 Millionen US-Dollar und einen IRR nach Steuern von 25,7 % auf unverschuldeter Basis, wenn abgeleitete Ressourcen in den Minenplan einbezogen werden. Der Fall ohne abgeleitete Ressourcen zeigt unter denselben Annahmen einen NPV6 nach Steuern von 194 Millionen US-Dollar und einen IRR nach Steuern von 24,5 %. Die Wirtschaftlichkeit des Projekts hängt am stärksten von den Gold- und Zinkpreisen ab, gefolgt von den Betriebskosten und den Kapitalkosten.SCHÄTZUNG DER MINERALRESSOURCENDie Folgenabschätzung enthält eine aktualisierte MRE von InnovExplo. Seit 2019 wurden vor Ort keine weiteren Bohrungen durchgeführt, die geologische Interpretation, die Interpolationsparameter und die NSR-Berechnungen wurden jedoch aktualisiert. Dies entspricht einer Steigerung des Gesamtwerts im Blockmodell (NSR x Tonnen) um 17 % im Vergleich zum vorherigen MRE. Allerdings wurden in den NSR-Berechnungen Abzüge für die Gold- und Silberströme sowie die Lizenzgebühren gegenüber dem Cut-off-Gehalt („CoG“) berücksichtigt. Diese Abzüge waren nicht Teil der vorherigen MRE. Unter Berücksichtigung der Abzüge liegt der Gesamtwert im Blockmodell um 4 % unter dem bisherigen MRE. Der unterirdische Teil des MRE wurde mithilfe einer Stope Optimizer-Software begrenzt, die restriktiver ist als die im vorherigen MRE verwendete Methode. Die CoG für Tagebau und Untertagebau wurden aktualisiert, um die Kosten näher an die vorgeschlagenen Abbaumethoden anzupassen. Insgesamt verringerten sich die gemessenen und angezeigten Ressourcen um 21 %, während die abgeleiteten Ressourcen nur noch 1 % der vorherigen MRE-Werte erreichen. Das Datum des Inkrafttretens des MRE ist der 30. September 2023 .KAPITALKOSTENDie gesamten anfänglichen Kapitalkosten für den Bau des Back Forty-Projekts werden auf 325,1 Millionen US-Dollar geschätzt. Das nachhaltige Kapital, das das Kapital umfasst, das erforderlich ist, um die Untertagemine ab 2028 in Produktion zu bringen, wird auf 102,8 Millionen US-Dollar geschätzt. In beiden Fällen werden Eventualverbindlichkeiten und indirekte Kosten in die Schätzungen einbezogen.BETRIEBSKOSTENDie Schätzung der Betriebskosten umfasst den Bergbau sowohl im Tagebau als auch im Untertagebau, die Erzverarbeitung, den Konzentrattransport, das Tailingsmanagement, die Wasseraufbereitung sowie allgemeine und Verwaltungskosten. Die durchschnittlichen Betriebskosten über die 9-jährige Lebensdauer der Mine werden auf 84,81 $/t geschätzt. Die Betriebskosten des Tagebaus werden auf 6,04 US-Dollar pro abgebauten Tonne geschätzt, während die Kosten für den Untertageabbau auf 38,04 US-Dollar pro abgebauten Tonne geschätzt werden.BERGBAUDer Minenplan sieht einen kombinierten Tagebau- und Untertagebergbaubetrieb mit durchschnittlich 2.600 Tonnen pro Tag vor. Der Tagebau wird vom 1. bis zum 4. Jahr stattfinden. Die Untertageerschließung wird im 2. Jahr beginnen und der Untertage-Produktionsbergbau wird bis zum 10. Jahr fortgesetzt.Der Tagebau wird in zwei unterschiedlichen Bereichen stattfinden: der Pinwheel-Grube und der Main-Grube. Die Pinwheel-Grube wird zuerst abgebaut und enthält Material mit einem höheren Gold- und Kupfergehalt als die durchschnittliche Ressource. Diese Grube wird 18 Monate lang abgebaut. Die Hauptgrube wird am Ende des ersten Jahres in Betrieb genommen, um die Produktion der Pinwheel-Grube zu ergänzen. Abfallmaterial aus der Main-Grube wird zum Auffüllen der Pinwheel-Grube verwendet, sobald deren Ressourcen erschöpft sind.Die Entwicklung des Untertagebergwerks wird am Ende des zweiten Jahres mit einem Portal innerhalb der Hauptgrube beginnen. Die Produktion aus der Untertagemine wird im vierten Jahr mit der Ersetzung der Tagebaugrube beginnen. Der Untertageabbau erfolgt hauptsächlich über offene Langlochstollen mit Strossen von durchschnittlich 24.000 Tonnen.VERARBEITUNGDie Verarbeitungsanlage wird für die Verarbeitung von mineralisiertem Material mit einer nominalen Rate von 2.500 tpd und bis zu 2.800 tpd verwendet, basierend auf den Eigenschaften des Ausgangsmaterials im LOM. Das Fließschema besteht aus einer dreistufigen Zerkleinerung und anschließender Kugelmühle auf eine P80-Zielgröße von 50 Mikrometern. Die Anlage wird über zwei Flotationskreisläufe zur Gewinnung von Kupfer und Zink verfügen. Die jeweiligen Konzentrate der Kupfer- und Zinkkreisläufe werden gefiltert, um den Restfeuchtigkeitsgehalt auf etwa 10 % zu reduzieren. Beide Konzentrate werden für den Versand an Schmelzhütten verladen.Die Rückstände der Zinkflotation werden mithilfe eines Pressfilters ausgelaugt und entwässert. Die Feststoffe werden im Pressfilter gewaschen und auf eine Luftfeuchtigkeit von 15 % entwässert, bevor sie zum Trockenstapel weitergeleitet werden. Das Filtrat aus dem Pressfilter wird durch eine Umkehrosmosemembran zur Salzabscheidung und durch den SART-Kreislauf verarbeitet. Cyanidspezies aus der Lösung werden in NaCN umgewandelt. Im Zinkfällungskreislauf werden Edelmetalle aus der Lösung zurückgewonnen. Die unfruchtbare Edelmetalllösung wird zur Laugung zurückgeführt und recyceltes Zyanid wird wieder eingeführt. Die Zyanidzerstörung wird an überschüssiger verdünnter Lösung aus dem Pressfilter durchgeführt, die nicht von SART verarbeitet und in den Sammelteich abgegeben wird.Die Pastenverfüllung wird später während der Lebensdauer des Bergwerks installiert, wenn das Untertagebergwerk in Betrieb sein wird.Mit dem vorgeschlagenen Verfahren werden Zink- und Kupferkonzentrate sowie Gold und Silber in Form von Doré-Barren gewonnen. Der SART-Prozess wird auch Kupfer- und Zinkkonzentrat erzeugen. Die Flotation des Kupferkonzentrats wird einen geschätzten durchschnittlichen Kupfergehalt von 14 % sowie zahlbares Gold und Silber aufweisen; Die Flotation des Zinkkonzentrats wird einen geschätzten durchschnittlichen Zinkgehalt von 51 % aufweisen.INFRASTRUKTURENDas Back Forty-Projekt befindet sich an einem Standort in unmittelbarer Nähe zur bestehenden Infrastruktur. Auf beiden Seiten des Grundstücks gibt es Straßennetze und in der Nähe der Hauptzufahrtsstraße zum Kreis gibt es einen Hochspannungs-Stromübertragungskorridor, der für die Stromversorgung sorgt. Im Kontaktwasserbecken wird Wasser aus verschiedenen Bereichen des Grundstücks gesammelt und entweder zur Verwendung innerhalb der Anlage umverteilt oder zur Ableitung aufbereitet.Das Projektgelände lässt sich im Wesentlichen in fünf Hauptbereiche unterteilen:Der Zugang erfolgt über die County Road 356, die zu den Sicherheitstoren für den Zugang zum Gelände führt.Lagerbereiche der Anlage: Waste Rock Management Facility („WRMF“), zwei Overburden Management Facility („OMF“), Ore Storage Facility („OSF“) und Tailings Management Facility („TMF“) sowie die zugehörigen Wassersammelbecken .Zentraler Bereich, in dem sich die Zerkleinerungs-, Mühlen-, Verwaltungs-, Umspannwerks-, Werkstatt- und Nebenanlagen befinden.Kontaktwasserbecken („CWB“) und Abwasseraufbereitungsanlage („WWTP“).Der Tagebaubereich besteht aus den beiden Tagebaugruben, dem unterirdischen Portal innerhalb der Hauptgrube und den unterirdischen Belüftungsinfrastrukturen südwestlich des Tagebaus. Östlich des Tagebaus befindet sich ein Bereich, der für die Lagerung von Erzen vorgesehen ist, und daneben befindet sich die Abraumhalde