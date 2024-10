Blender Bites verpflichtet die führende Vertriebsagentur Acosta zwecks Förderung von Vertrieb und Marktpräsenz in den USA

23. Oktober 2024 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Blender Bites Limited (das „Unternehmen“, „Blender Bites“ oder „ Blender “), (CSE: BISS, FWB: JL4, WKN: A3DMEJ), ein mehrfach preisgekröntes kanadisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung einer Linie von vorportionierten, hochwertigen, biologischen, pflanzlichen tiefgekühlten Functional Food-Produkten befasst, freut sich bekannt zu geben, dass es mit dem Vertriebs-, Marketing- und kommerziellen Lösungsanbieter Acosta Inc. („Acosta “ oder „Sales Broker“) zusammenarbeitet, um die Listung der 1-Step Smoothies und Frappes des Unternehmens im Einzelhandel in den Vereinigten Staaten (die „USA“) zu erleichtern.

Acosta, betrieben von IGNITE Sales Services, generiert Nachfrage- und Umsatzwachstum für aufstrebende Marken in verschiedenen Kategorien und gilt als eine der vertrauenswürdigsten Vertriebsagenturen in Nordamerika. Diese Zusammenarbeit bietet eine bedeutende Chance für die Expansion von Blender Bites in den USA, da der Sales Broker über ein umfassendes Know-how und umfangreiches Netzwerk in den Bereichen Vertrieb und Marketing sowie Konsumgüter (CPG) verfügt. Als „führender Wachstumsmotor für Marken“[i], verfügt der Sales Broker, über eine beeindruckende Kundenliste und zeichnet sich durch die Bereitstellung datenbasierter Strategien und Analysen zur Optimierung von Marketingkampagnen sowie einen breiten Zugang zu verschiedenen Vertriebskanälen im Einzelhandel und in der Gastronomie aus.

Das Unternehmen und Acosta werden zusammenarbeiten, um strategisch aufeinander abgestimmte Geschäftspläne zu erstellen, mit denen das Marken- und Produktbewusstsein in den USA verbessert werden soll. Durch die Implementierung effektiver Marketingkampagnen möchte Blender Bites sich von Mitbewerbern abheben und seine 1-Step-Produktlinie hervorheben. Das Management geht davon aus, dass die Beteiligung des Sales Brokers erheblich zum langfristigen Wachstum im Einzelhandel in den USA beitragen wird, indem er dem Unternehmen dabei hilft, einen Anteil am wachsenden US-Smoothie-Markt zu erobern, der voraussichtlich vom Jahr 2024 bis 2033 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 9,40 % pro Jahr auf 9,86 Mrd. $ wachsen wird[ii].

