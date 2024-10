Casio bringt MR-G auf den Markt, inspiriert vom brillanten Glanz japanischer Katana-Schwerter

TOKIO, 24. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. kündigte heute die Einführung eines Neuzugangs zur MR-G Linie an, dem Flaggschiff der stoßfesten Uhren der Marke G-SHOCK. Die neue MRG-B2000JS ehrt die Jyuroku-Maru: San, das japanische Katana-Schwert, das von Casio für die MR-G Uhrenlinie in Auftrag gegeben wurde, verkörpert die Stärke und Schönheit dieses einzigartigen Schwertes. Dieser ganz besondere Zeitmesser wird in einer limitierten Auflage von weltweit nur 800 Stück angeboten.

Die Juryoku-Maru: San, ein Originalschwert, das von Casio für die MR-G-Linie in Auftrag gegeben wurde, vereint das Katana-Schwert und das MR-G Design in der mit Stärke kombinierten funktionalen Schönheit, für die beide bekannt sind. Die Katana-Klinge wurde von Meisterschmied Kamiyama Teruhira geschmiedet, und die blaue Muschellackscheide Aogai1 wurde vom traditionellen Kunsthandwerker Nomura Mamoru entworfen.