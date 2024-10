TOURMALINE UND CLEAN ENERGY ERÖFFNEN NEUE ERDGAS-TANKSTELLEN UND BRINGEN DEN ERSTEN KOMMERZIELLEN ERDGAS-BETANKUNGSKORRIDOR IN WESTKANADA VORAN

Das wachsende Tankstellennetz stellt eine bedeutende Möglichkeit für den Ersatz von Dieselkraftstoff dar, da es eine zuverlässige Quelle für Erdgas (Compressed Natural Gas, CNG) für Langstrecken-Lkw und andere Fahrzeuge bietet.

CALGARY, AB, 23. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Tourmaline Oil Corp. (TSX: TOU) („Tourmaline") und Clean Energy Fuels Corp. (NASDAQ: CLNE) („Clean Energy") gaben heute die Eröffnung von zwei neuen CNG-Tankstellen in Alberta bekannt. Dies ist ein wichtiger Meilenstein im Rahmen der Bemühungen rund um den Aufbau des ersten kommerziellen öffentlich zugänglichen CNG-Tankstellennetzes in Westkanada. Die neuen Standorte in Calgary und Grande Prairie bilden zusammen mit der im April 2023 eröffneten Tankstelle in Edmonton einen wichtigen Verkehrskorridor für Lkw-Unternehmen, die ihre Flotten von Diesel auf CNG umstellen.