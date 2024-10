IDB Invest startet bahnbrechende Verbriefung von 1 Mrd. USD in Lateinamerika und der Karibik

WASHINGTON, 24. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- IDB Invest kündigte eine Verbriefungstransaktion im Wert von 1 Mrd. USD an, die erste ihrer Art für private Investoren, die Vermögenswerte multilateraler Entwicklungsbanken (MDB) aus Lateinamerika und der Karibik kaufen. Mit dieser innovativen Finanzstruktur soll eine neue MDB-Anlageklasse für internationale Investoren geschaffen werden. IDB Invest arbeitet mit Santander und Clifford Chance als wichtigen Beratern zusammen.

Die Verbriefung wird heute im Rahmen der Auftaktveranstaltung On the Road to Originate to Share in Washington, D.C., vorgestellt, an der Ilan Goldfajn, Präsident von IDB, James Scriven, Geschäftsführer von IDB Invest, Ana Botín, Geschäftsführerin von Santander, und Alexia Latortue, Staatssekretär für internationalen Handel und Entwicklung des US-Finanzministeriums, teilnehmen.