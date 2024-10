'Westfälische Nachtrichten' zu Bürgergeld

MÜNSTER (dpa-AFX) - Die "Westfälische Nachtrichten" zum Bürgergeld:

"Die Welt ist nicht so einfach, wie manche Bürger sie an ihren Stammtischen beschreiben. Wer vom Bürgergeld lebt, ist nicht immer faul, und wer nicht arbeitet, hat oft gute Gründe dafür - meist gesundheitliche. Dennoch darf die Bundesregierung nicht die Hände in den Schoß legen. Denn beim Bürgergeld läuft manches schief. Die Sozialschmarotzer sind nicht ausgestorben. Es lohnt sich also, genau hinzuschauen."