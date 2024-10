Glow Lifetech gibt kommerzielles Update und erreicht dritten Platz unter den Marken für Öle, beschleunigt Vertrieb im Einzelhandel und stärkt Bilanz für nachhaltiges Wachstum

TORONTO, 22. Oktober 2024 - Glow Lifetech Corp. (CSE: GLOW) (OTCQB: GLWLF) (FSE: 9DO) ("Glow" oder das "Unternehmen") freut sich, ein kommerzielles Update zur Verfügung zu stellen, das einen bedeutenden Meilenstein markiert, da das Unternehmen die Nummer 3 in der Kategorie Cannabisöle in Ontario geworden ist. Dieser Erfolg ist auf robuste Produktinnovationen und strategische Markteinführungen in der ersten Hälfte des Jahres 2024 zurückzuführen, die es Glow ermöglichen, seine Marktpräsenz zu stärken und seine Wachstumsdynamik in Ontario und darüber hinaus fortzusetzen.

Wachstumsdynamik: Erweiterung der Einzelhandelspräsenz

Glow gewinnt in Ontario weiterhin stark an kommerzieller Traktion, wobei das gesamte Produktportfolio von 11 SKUs in mehr als 600+ Cannabis-Einzelhandelsgeschäften angeboten wird - ein Anstieg der Vertriebsstellen um 42 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2024. Mit mehr als 1.600 Geschäften in Ontario sieht das Unternehmen erheblichen Spielraum für weiteres kurzfristiges Wachstum in Ontario, da es größere Großkunden hinzugewinnt und seine Marktpräsenz vertieft, während es gleichzeitig die Grundlage für eine zukünftige Expansion in andere Provinzen legt.

"Unsere erweiterte Marktdurchdringung zeigt die wachsende Nachfrage nach den differenzierten Produkten und der innovativen Technologie von Glow", sagte Rob Carducci, CEO von Glow Lifetech. "Wir sehen einen klaren Weg, um weiteres Wachstum auf dem Markt in Ontario und in ganz Kanada zu erzielen; unser Erfolg in Ontario vereinfacht den Prozess für die Expansion in andere Provinzen.

Kategorieführender Marktanteil: MOD erreicht die Nummer 3 bei Ölen

Glow hat mit seiner Marke MOD eine bemerkenswerte Marktführerschaft erreicht, die nun die Nummer 3 in der Kategorie Öle in Ontario und die Nummer 1 unter den Markeninnovationen für Öle im Jahr 2024 ist.[i] Dieser Erfolg unterstreicht die Nachfrage der Verbraucher nach unseren einzigartigen und innovativen Produkten. MOD stört nicht nur den Ölmarkt, sondern spricht auch verschiedene Produktsegmente an, darunter Esswaren, Getränke und andere orale Extrakte. Die Innovation des Unternehmens ist weiterhin führend auf dem Markt, mit den kürzlich von Glow eingeführten MOD THC Drops 300, einem 300mg 3er-Pack geschmacksneutraler wasserlöslicher Tropfen mit schnellem Wirkungseintritt und ohne bitteren Cannabisgeschmack.

Seite 2 ► Seite 1 von 4