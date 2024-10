DAX-FLASH Nach drei Verlusttagen keine neue Risikobereitschaft in Sicht Nach bislang drei Verlusttagen in dieser Woche fehlt dem Dax auch am Donnerstag ein neuer Anstoß. Der Broker IG berechnete den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 19.362 Punkte. Zur 20.000-Punkte-Marke, …