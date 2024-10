Siltronic hebt Margenprognose wegen Verzögerungen in Singapur-Fabrik an Siltronic blickt wegen Verzögerungen beim Produktionsanlauf in der neuen Halbleiterwafer-Fabrik in Singapur in der Tendenz etwas positiver auf die Margenentwicklung 2024. Die Abnahme durch die Kunden, die für den Beginn der Abschreibung der Fabrik …