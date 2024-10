Tesla überrascht mit starken Gewinnen – Erleichterung für Anleger!

Trotz dieser Herausforderungen präsentierte Tesla am Mittwochabend überraschend starke Gewinnzahlen, die die Anleger erfreuten. Der Umsatz von 25,2 Milliarden US-Dollar lag zwar unter den Erwartungen von 25,7 Milliarden US-Dollar, stellte jedoch einen Anstieg von 7,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr dar. Der Gewinn pro Aktie übertraf mit 0,72 US-Dollar die Analystenschätzungen von 0,60 US-Dollar um 20 Prozent. Insgesamt erzielte Tesla einen Nettoertrag von 2,17 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 17 Prozent im Jahresvergleich entspricht.

Tesla, der führende Hersteller von Elektrofahrzeugen, hat in den letzten Monaten mit einer enttäuschenden Aktienentwicklung zu kämpfen, die seit Jahresbeginn um 14 Prozent gefallen ist. Dies steht im Kontrast zum S&P 500, der im gleichen Zeitraum um fast 22 Prozent zulegte. Die Probleme, mit denen Tesla konfrontiert ist, sind vielfältig: Eine Absatzschwäche, insbesondere auf dem wichtigen chinesischen Markt, wo lokale Hersteller zunehmend Marktanteile gewinnen, zwingt das Unternehmen, auch über den Preis zu konkurrieren, was die Gewinnmargen belastet. Zudem enttäuschte Tesla die Anleger mehrfach, zuletzt mit einem misslungenen Robotaxi-Event, das klare Zeitpläne und Monetarisierungsstrategien vermissen ließ.

Ein wesentlicher Wachstumstreiber war das Speicher- und Servicegeschäft, das um 52 Prozent auf 2,4 Milliarden US-Dollar wuchs, während die Fahrzeugerlöse nur um 2 Prozent stiegen. Dies führte zu einer Verbesserung der Margen: Die operative Marge kletterte auf 19,8 Prozent, und die bereinigte EBITDA-Marge stieg auf 18,5 Prozent. Auch die Fahrzeugproduktion und -verkäufe entwickelten sich positiv, mit 470.000 produzierten und 463.000 verkauften Fahrzeugen im letzten Quartal.

Die Anleger reagierten positiv auf die überraschenden Ertragszahlen, was zu einem Anstieg der Aktie um bis zu 9 Prozent im nachbörslichen Handel führte. Analysten der Royal Bank of Canada bestätigten ihre positive Bewertung mit einem Kursziel von 236 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von über 7 Prozent darstellt. Dennoch bleibt die Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Investitionen und der Markteinführung des geplanten Robotaxis, das als "Cybercab" bezeichnet wird, bestehen. Tesla plant, die Produktion dieses Fahrzeugs bis 2027 zu starten, was weiterhin Fragen zur Realisierbarkeit aufwirft.

Insgesamt konnte Tesla mit den aktuellen Ergebnissen die größten Sorgen der Anleger zerstreuen und zeigt Anzeichen einer Erleichterungsrallye, während das Unternehmen weiterhin auf Diversifizierung und Wachstum setzt.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,98 % und einem Kurs von 213,7USD auf Nasdaq (24. Oktober 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.