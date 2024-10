SAP beeindruckt mit 25% Cloud-Wachstum – Aktie erreicht Allzeithoch!

SAP zeigt im dritten Quartal 2024 eine beeindruckende Wachstumsdynamik. Der Cloud-Backlog des Unternehmens stieg um 25 Prozent auf 15,38 Milliarden Euro, währungsbereinigt sogar um 29 Prozent. Ein wesentlicher Faktor für dieses Wachstum war die Übernahme von WalkMe, die einen zusätzlichen Prozentpunkt zum Anstieg beitrug. Die Cloud-Erlöse wuchsen um 25 Prozent auf 4,35 Milliarden Euro, während die Einnahmen aus Softwarelizenzen um 15 Prozent auf 280 Millionen Euro zurückgingen. Insgesamt verzeichnete SAP bei den kombinierten Cloud- und Softwareerlösen ein Plus von 11 Prozent auf 7,43 Milliarden Euro, was zu einem Gesamtumsatz von 8,47 Milliarden Euro führte – ein Anstieg von 9 Prozent.

Das Cloud-Bruttoergebnis erhöhte sich um 26 Prozent auf 3,18 Milliarden Euro (IFRS), und in der Non-IFRS-Betrachtung betrug das Plus sogar 27 Prozent. Aufgrund dieser positiven Entwicklung hebt SAP seine Jahresprognose an. Das Unternehmen erwartet nun Cloud- und Softwareerlöse zwischen 29,5 und 29,8 Milliarden Euro, was einer währungsbereinigten Wachstumsrate von 10 bis 11 Prozent entspricht. Auch das operative Ergebnis wird nach oben korrigiert und soll zwischen 7,8 und 8,0 Milliarden Euro liegen, was einen Zuwachs von bis zu 23 Prozent bedeutet. Der Free Cashflow wird in einer Spanne von 3,5 bis 4,0 Milliarden Euro prognostiziert.